ナゲルスマン代表監督、ドイツサッカー連盟から異例の要請を受ける

ドイツサッカー連盟は、W杯での早期敗退を受けてナーゲルスマン監督（38）に辞任を促した。

木曜日、フランクフルトで3時間半以上に及ぶ危機対策会議が開かれた。会議にはナゲルスマン監督、DFBのノイエンドルフ会長、レッティヒ、フェラー、ヴァツケが出席した。

会議ではナゲルスマンが早期敗退の原因を説明したが、役員らは責任を取るよう促した。

同メディアによると、ナゲルスマンには辞任という選択肢が提示された。拒否すれば解任となる。約700万ユーロの退職金パッケージも提示され、検討時間が与えられた。

最終判断は来週初めにも下される見込みだ。ノイエンドルフ会長は試合後、「敗退は大きな打撃で、このまま先へ進むわけにはいかない」と語っていた。

一方、ジャーナリストのベン・ジェイコブス氏によると、DFBはすでに後任探しを本格化。ナゲルスマン氏との契約を3年で打ち切る方針を決め、後任の最有力候補はユルゲン・クロップ氏だと伝えている。

クロップは2025年初頭からレッドブル・グループでサッカー部門の統括役を務めており、ボルシア・ドルトムントとリヴァプールの元監督でもある。彼は先日MagentaTVのインタビューで、自身の将来についてはまだ考えておらず、現時点では発言する時期ではないと述べた。

ただ、Jacobs記者はクロップ氏がドイツ代表監督就任に前向きだと伝えている。