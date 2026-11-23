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ロメル・ルカクがベルギー代表からの突然の離脱について「さらに爆弾発言をする」という。元チームメートのラジャ・ナインゴランがポッドキャスト番組『Ongefilterd Voetbal』で明かした。

ルカクは先週月曜日、ベルギー代表から引退するとSNSで突然発表した。この知らせには、代表監督のマルク・ファン・ボメルも驚かされた。

この数年で、ルカクはベルギー代表の歴代最多得点者となった。代表通算94得点を挙げており、他のどのベルギー代表選手よりも少なくとも53得点多い。2位は41得点のケヴィン・デ・ブライネだ。

『Het Laatste Nieuws』によると、代表引退を決めた背景には、ファン・ボメル監督から控えの役割を与えられたことがあった。

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「ルカクはベルギー代表で控えに回ることをなかなか受け入れられず、トルコ戦でベンチスタートになるという知らせが、最終的に決定打となった」

ここへきて、ナインゴランがさらに波紋を広げた。ASローマやロイヤル・アントワープなどでプレーした元ベルギー代表選手によれば、ルカクは内部の問題をさらに明らかにするという。

ナインゴランは「ルカクと1時間電話した。彼は、これから爆弾を落とすとだけ話していいと私に言った。だから、まだ何かが出てくる」と切り出した。

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「彼と数人の間に内部で問題があったからだ。これ以上は話さない。それは彼自身が明かすことだ」

「彼の気持ちを代弁することはできない。ただ、彼は多くのことに少し苦々しさや失望、いら立ちを感じていた。本当の問題が何だったのか、近いうちに分かるだろう」と締めくくった。