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ロメル・ルカクとベルギーサッカー協会の間に、実際に何があったのか。インテル、ローマ、ナポリでプレーした1993年生まれのFWは、ネーションズリーグのグループステージ最終節でイタリアに勝利した後、ベルギー代表からの引退を表明した。だが、その決断の裏にはさらに多くの事情があるようだ。これほど思い切った決断を予想した者はいなかった。アンデルレヒトで育ったルカクは、わずか数カ月前には2030年ワールドカップを目標に掲げていたからだ。

何かがこじれたのは明らかなようだ。元チームメイトのラジャ・ナインゴランは、ポッドキャスト『Ongefilterd』でこう語った。「ロメルとは電話で1時間話した。彼から多くのことを聞いたが、それを繰り返すことはできない。ただ、彼が近く爆弾発言をすることは断言できる。彼と代表チームの一部メンバーとの間に問題があったことは確かだ。これ以上は話せない。本人が明らかにするだろう」

さらに、こう続けた。「彼に代わって話すことはできないが、彼が傷ついたと感じていたことは伝えられる。多くのことに失望し、怒っている。何が本当の問題だったのか、近く分かるだろう」

ベルギーでの報道によると、ベルギー代表とともにワールドカップに臨むため、負傷から記録的な速さで回復したルカクは、新たに代表監督に就任したマルク・ファン・ボメルと折り合いが悪かったという。ファン・ボメルにとって、ルカクは第2の選択肢だった。

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「ビッグ・ロム」にとって、それは侮辱だった。現在フェネルバフチェでプレーするFWは、自分が誰かの代役だとは思っていない。 とりわけ、最初からそう決められることは受け入れられなかった。94ゴールを挙げたベルギー代表歴代最多得点者は、尊重されず、正当に評価されていないと感じていた。ただ、より詳しい事情を知るには本人の発言を待つ必要がある。ナインゴランによれば、それは近く聞けるという。