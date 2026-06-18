2026年ワールドカップ開幕を目前に控え、厳しいシーズンを過ごしたマルセイユのナイフ・アカード選手がモロッコ代表から外れたことで、彼の去就が再び話題になっている。

移籍専門サイト「フット・メルカート」は、彼の去就が今後数週間のマルセイユの移籍市場で注目されると報じている。

昨夏、スポーツディレクターのベン・アッティアが長期にわたる交渉の末に獲得したアクラフは、守備陣強化の鍵とされていた。

ピッチではその信頼に即座に応え、生まれながらのディフェンスリーダーとしてチームを牽引。ベテラン代表選手としてロッカールームでも存在感を示し、瞬く間に戦術の要となった。

しかし怪我に悩まされ、痛みに耐えながらプレーする試合も多かった。

この状況はパフォーマンスの安定性と大舞台での活躍に響き、マルセイユでの公式戦出場は25試合にとどまった。

移籍金は1500万ユーロ。

長期離脱を経て、彼はカタールW杯でモロッコ代表としてプレーするため、タイミングを合わせて復帰することを目標にした。

手術は成功しリハビリも順調だったが、30歳のセンターバックは大会開始までに完全な状態を取り戻せなかった。

契約は2030年6月までだが、クラブ内での立場は不安定だ。

『フット・メルカート』によると、契約には違約金1500万ユーロの条項があるという。

この金額を提示したクラブがあれば、マルセイユは移籍を認めなければならない。さらに、オファーを拒否した場合、マルセイユは彼の年俸を倍にしなければならない。 この契約内容はマルセイユのスポーツ部門にも認識されており、モロッコ代表DFには欧州や湾岸クラブからすでに複数オファーが届いている。今夏のマルセイユの移籍市場は活発になりそうだ。