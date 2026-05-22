バス・ナイハウスは番組『Vandaag Inside』で、ロブ・ディーペリンク氏を巡る状況とオランダサッカー協会（KNVB）の対応を語った。ディーペリンク氏はクリスタル・パレス対フィオレンティーナ戦（3-0）の試合後、ロンドンで逮捕された。

未成年男子への性的暴行など3容疑で逮捕されたが、ロンドン警視庁は証拠不十分で全てを不起訴とした。

ナイハウス氏は経緯をこう説明する。「『ザ・サン』が報じ、『デ・テレグラーフ』が追報したことで大ニュースになった。だが証拠はなく、結局は立件に至らなかった」。

結果として、証拠は見つからず、立証できなかった。KNVBは『デ・テレグラーフ』に情報を開示し、誤報を防いだ。

その後、審判部長レイモンド・ファン・メーネンが同紙を招き、「4月9日以降に何が起きたかを正直にお伝えします」と説明した。すべてを公開した結果、記事は適切に報じられた。

ヨハン・デルクセンは、この騒動が審判に大きな打撃を与えるだろうと予想する。ナイハウスは「FIFAが彼をW杯に選外としたのは当然だ。彼にとっては残念だが、FIFAは非の打ち所のない審判を望んでいる。非常にデリケートな問題だ」と結んだ。

ナイハウスは、UEFAがチャンピオンズリーグで再びディーペリンクを審判に任命することを望んでいる。彼は、措置を講じる前に、まず審判が過ちを犯したという証拠が必要だと考える。デルクセンが「お前の唯一の利点は、17歳のガキたちに手を出さないことだけだ」と冗談を言うと、ナイハウスは笑いながら同意した。