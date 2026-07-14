ナイハウスはディーパーリンクについて話す際、涙をこらえている

火曜日の『Vandaag Inside』で、バス・ナイハウスがロブ・ディーペリンク氏の死去を悼んだ。月曜日、ボルクーロ出身の38歳審判の死が報じられた。

ナイハウス氏はディーペリンク氏と親交が厚く、「最高の男」と呼ぶ。涙をこらえながら「ええ、彼は……」と語った。 「ちょうどFCトゥエンテを訪問し、新しいルールやガイドラインを説明していた。これは全クラブで行う必要があるんだ。どのチームにも新しいルールを改めて説明するんだ。」

説明を終えると、ダーン・ロッツが「君が話し始める直前に連絡が入った。ロブ・ディーペリンクが亡くなった」と言った。その瞬間、「何が起きているんだ？ そんなはずはない」と混乱した。まだ38歳の若者だ。本当に辛い。彼はまさに「スーパーな男」だった」とナイハウスは涙ながらに語った。

「彼は最近、多くの出来事を経験し、それについては多くのことが語られてきた」とナイハウスは、イギリスで17歳の少年に対する性的暴行の容疑について言及した。ちなみにこの事件はすぐに不起訴処分となった。「結局、何も証明されなかった。彼はすべての容疑で無罪となった。だが、そのようなことは当然、非常に大きな影響を与えるものだ」

ヨハン・デルクセン氏が「KNVB（オランダサッカー協会）はディーペリンク氏のために十分な対応をしなかった」と示唆したことに対し、ナイハウス氏はこれを一蹴した。「審判部長のレイモンド・ファン・メーネン氏が事態を綿密に把握していた。彼は本当にあらゆる面でディーペリンク氏をフォローしてくれた。KNVBも『デ・テレグラーフ』紙に対し、率直な説明で即座に対応し、あらゆる方法で彼を支援した。 新シーズンに向けての対応もすでに検討されていた」

ディペリンクは同僚たちに英で起きたことを詳細に説明し、土曜には親善試合の主審も務めた。 「さらに、試合会場では記者たちから彼への罵声が飛び、それが当たり前だと思われているようです。しかし彼は無罪でした。人々は、言葉が相手にどんな影響を与えるか理解していません。証拠は何もないのです。」

最後にナイハウス氏は、ディペリンク氏が同僚から高く評価されていたと語った。「審判団では皆の友人でした。困った時や怪我をした時にいつも電話をくれました。優しい青年でした。まだ38歳なのに、もうこの世にいないと考えると胸が痛みます。」

「土曜のピッチサイドで、たとえ冗談でも、叫ぶ前に少し考えてほしい。自分の言葉が相手にどんな影響を与えるのか、その人の心境をどう変えるのか」と、エンスヘデ出身の審判は語った。