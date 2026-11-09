バス・ナイハイス審判は月曜日、『Vandaag Inside』でダニー・マッケリー審判を批判した。マッケリー審判は日曜日、フェイエノールトが敵地でSCヘーレンフェーンと対戦した試合（5-3）で、フェイエノールトにPKを与えた。現在リハビリ中のナイハイス審判によれば、必ずしもPKを与える必要はなかったという。

試合開始から30分後、ヒヴァイロ・レートが右サイドからクロスを入れると、ボールは不運にもヘーレンフェーンのヴァシリオス・ザガリティスの腕に当たった。マッケリー審判は当初PKを与えなかったが、副審の助言を受けて判定を変えた。

「私は全面的には同意できなかった。ダニーは、体を支える腕は下に垂れていなければならないと言った。でも、これも体を支える腕だ」とナイハイス審判は左腕を支えにする様子を見せながら語った。

「ダニーは、体を支える腕は体の真下にまっすぐ伸びていなければならないと言う。でも、肘から地面に着いた場合も、体を支える腕になり得る」と、エンスヘーデ出身の経験豊富な審判は続けた。「そこで重要なのは、ボールがどこに当たったかだ。手や伸ばした腕に当たればPKを与える。でも、体を支えている腕に当たったなら、絶対にPKではない」

「副審がPKを助言し、ダニーはそれに従った。VARもどうやらPKだと判断したようだ。それに、たとえ体を支える腕でなかったとしても、腕は体の近くにあった。私の考えではハンドではない。ただ、ザイストでどんな見解が示されるか興味がある」とナイハイス審判は付け加えた。

議論を呼ぶPK判定に、ESPNの解説者アルノルト・ブルッヒンクもいら立ちを示した。「これを決めたのは副審だ。マッケリーはPKを与えなかった。それなのにVARは何をしている？ VARはここで介入し、『君たち、この判定は完全に間違っている』と言わなければならない。頼むよ！」

「いや、本当に信じられない」とブルッヒンクは語り、審判団の物議を醸す判定を受けてスタンドが騒然となったことも十分理解できるとした。「本当にまったく理解できない！」