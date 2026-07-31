バス・ナイハウス氏が、オランダ代表の新監督としてルイ・ファン・ハール氏を推している。74歳の指揮官はこれまで3度にわたってオランダ代表に関わり、ワールドカップでオランダをベスト8とベスト4に導いた。

アルネ・スロット氏はオランダ代表監督就任に前向きではないことが、木曜日に明らかになった。フェイエノールトやリヴァプールなどを率いた元指揮官は、当面クラブサッカーに集中する。

ナイハウス氏は『De Oranjezomer』で、ロナルド・クーマン氏の後任としてファン・ハール氏の名前を挙げた。「私は個人的に大ファンなんです。ルイ・ファン・ハールが戻ってきてくれたら素晴らしいと思います。人としても監督としても、私は彼の大ファンです。本当にそうなれば最高です。でも、おそらく実現しないでしょう」

報道によると、スロット氏は2028年の欧州選手権までの契約を望んでいた。一方で、KNVBのナイジェル・デ・ヨング・トップフットボール部門ディレクターは、2030年までの協力体制の方が望ましいと考えていた。番組内では、契約期間がスロット氏がオランダ代表を見送った理由だとされている。

「いろいろ言われたり書かれたりしています。誰がそれが正しいと言えるんですか？」とナイハウス氏は率直に疑問を口にした。「でも、オランダ代表はスロットにとって、単純にまだ早すぎるのだと思います」

オランダ代表の監督ポストは6月末から空席となっている。クーマン氏は、ワールドカップでモロッコにPK戦の末、ラウンド16で敗退した直後に辞任した。

KNVBは近いうちに新監督を任命するとみられている。U-21オランダ代表を率いるミハエル・ライツィハー氏は、昇格候補として有力視されているようだ。