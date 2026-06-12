ルード・ナイスタッドがFCトゥウェンテに残留する。クラブは金曜日、PSVが獲得を狙っていた18歳のDFが2029年半ばまで契約延長したと発表した。

テクニカルディレクターのエリック・テン・ハグは「才能豊かなディフェンダーが残ってくれて嬉しい。欧州の強豪も注目していたが、ルードがここを自分の場所と感じ、サポーターや地域とも絆が強いことを誇りに思う」と語った。

テン・ハグ監督は、来季の目標達成に欠かせない存在だと語る。「地元出身で、クラブのアカデミーで育った彼の成長は喜ばしい。他の若手にも良い手本だ。ルードはFCトゥウェンテのアイデンティティそのものだ。地域に根ざし、若手が国内・国際舞台で輝ける機会を提供するのが私たちの使命だからだ。」

「この半年間で多くのことを学び、まだやり残したことがあると感じました。さまざまな選択肢を慎重に考えました。 PSVからのオファーを断った理由について、ナイスタッドは「メリットとデメリットを天秤にかけた結果、この環境に残ることが自分にとって一番自然だと感じた」と説明した。

「FCトゥウェンテではまだ成長できる。来季のヨーロッパの舞台が楽しみだ」と彼は続けた。

ジャーナリストのムニール・ブアリン氏によると、両者はすでに新契約で合意間近で、当初2030年までの契約が現在は2029年までとなっている。

PSVは木曜に500～600万ユーロのオファーを提示したが、獲得には至らなかった。アイントラハト・フランクフルトも同様である。