オランダ代表の新監督探しは、いまなお大きな関心を集めている。アーノルド・ブルッヒンクは、KNVBが意外な外国人の名前を出してくると見ていると、土曜日にESPNのVriendenLoterij Eretribuneで語った。

ロナルド・クーマンが代表監督を退任すると明かしてから、すでに1か月が経った。だが、KNVBのトップフットボール担当ディレクター、ナイジェル・デ・ヨングは、いまだ後任を任命していない。

「長すぎると思う」とロナルド・ワーテルースは話した。「次のオランダ代表監督は誰であっても、自分が第一候補ではなかったこと、そして実際には協会の技術部門首脳陣からの後ろ盾を少し欠いたままになることを分かってしまう。だって、そうでなければもっと早く任命されていたはずだからね」

「ロナルド・クーマンが辞めることは誰もが分かっていた。このスタジオにいる誰一人として、クーマンがワールドカップ後も続投するとは思っていなかった。だから、誰が適任候補になり得るのかを見るための事前準備は、もう少し早く進められたはずだ」

現時点では、主に2人の名前が候補として挙がっている。ミハエル・ライツィハーとルイ・ファン・ハールだ。「それは実現しないと思う」とブルッヒンクは見る。「僕はまったく信じていないよ。ただ、彼（デ・ヨング、編集部注）について本当にすごいと思うのは、彼がメディアに対して一切パイプを持っていないことだ。それはあらゆる点から明らかだし、何も漏れてこない」

「彼は誰も予想していない外国人を連れてくると思う。でも、それが誰かは本当に言えない。やっぱりかなりその可能性が高そうじゃないか？ だって何も聞こえてこないからね」

これにワーテルースも続ける。「とはいえ、それはとてもすごいことだと思うよ。何も聞こえてこないわけだから。そうなれば話がややこしくなることもない。何かを実現するチャンスは与えるべきだ。そして就任する人物には、僕らが与えられる限りの称賛を与えるに値する」

「何も漏れていないという事実は、彼らがこのあととんでもないサプライズを用意していて、僕ら全員が口をあんぐり開けてこう言うことを意味しているのかもしれない。『ああ、くそっ、そこはまだ思いついていなかった』とね」とワーテルースは締めくくった。