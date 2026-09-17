タイレル・マラシアがオランダ代表への復帰を望んでいると、『Voetbal International』が木曜夜に報じた。この日、サイドバックはFCシンシナティと契約を結んだ。

マラシアは水曜日にすでにオハイオ州のトレーニング場で目撃されていたが、今回、2027年半ばまでの契約で合意に達した。さらに1年延長のオプションも付いている。

マラシアにはスペイン、ブラジル、中東のクラブという選択肢もあったようだが、最終的にメジャーリーグサッカーを選んだ。まずは複数試合を続けてプレーできることを示し、その後に欧州復帰が現実的な流れとなる。

そのうえで、オランダ代表に戻ることもマラシアの目標となっている。オランダ代表で9試合に出場している同選手は、テクニカルディレクターのナイジェル・デ・ヨングと話し合いの場を持ち、その会話が「火をつけた」という。

マラシアが最後にオランダ代表でプレーしたのは2023年6月だった。当時、オランダ代表はネーションズリーグ準決勝でクロアチアと対戦し、2-4で敗れている。

マラシアは2022年に1500万ユーロでフェイエノールトからマンチェスター・ユナイテッドへ移籍した。しかし、同クラブでは負傷に苦しんで本領を発揮できず、そのため昨夏に契約は延長されなかった。