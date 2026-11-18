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サウジアラビアのアル・イテハドに所属するFWジョージ・イレニケナが、今回のインターナショナルウィークで最終メンバーから外されたことを受け、ナイジェリア代表のエリック・シェル監督にプレーで答えを示した。

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アル・イテハドは現地時間水曜日、ジッダのクラブ施設のグラウンドで、サウジ・ファーストディビジョンリーグに所属するアル・ウラと対戦。今後の公式戦再開に向けた親善試合を行った。

アル・イテハドは2-0で勝利を収めた。先制点を挙げたのはイレニケナで、その後セルビア人DFヤン・カルロ・シミッチが2点目を加えた。

このナイジェリア人FWは、今シーズン開幕からドイツ人指揮官イェンス・フィッシング監督のもとで好調を維持している。昨シーズンはポルトガル人指揮官フランチェスコ・コンセイソン監督の構想外だったが、現在はモロッコ代表ユセフ・エン=ネシリを押しのけ、チームのファーストチョイスのストライカーとなった。

アル・ウラとの親善試合を前に、イレニケナはアル・イテハドで公式戦15試合に出場し、8ゴール3アシストを記録していた。

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こうした活躍が評価され、イレニケナは今年9月にナイジェリア代表へ初招集。アフリカネイションズカップ2027予選のマダガスカル戦でデビューを果たし、いきなりゴールを記録した。

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しかし、ナイジェリア代表のエリック・シェル監督は、前回のインターナショナルウィークで輝きを放った19歳を今回のメンバーから外すという決断を下し、周囲に衝撃を与えた。

アル・イテハドのストライカーの落選はナイジェリアのファンの間で怒りを呼び、 これを受けてエリック・シェル監督は先週金曜日のタンザニア戦を前に、ナイジェリアのメディア『アフリク・フット』が伝えたコメントの中で批判に反論した 。

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ナイジェリア代表指揮官は、この件について次のように語っている。「驚いている。ご存じの通り、私はSNSをやっていないが、いろいろな人がたくさんのことを送ってくる。チームや選手についての質問がないことに驚いているよ」

「もう一度言うが、私に言いたいことがあるなら、直接言いに来てくれればいい。答えるべきだと思えば、私は答える」

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「例えば、ジョージ・イレニケナがなぜここにいないのかと多くの人が話しているのを目にしたが、彼がケガを抱えていることを知っているか？ 以前は、あなたたちの中にもそれを知らない人がいた。みんな冷静になる必要があると思う」

イレニケナは昨季の冬の移籍市場でフランスのモナコからアル・イテハドに加入したが、昨シーズン後半戦の出場はわずか6試合にとどまり、ゴールを挙げることはできなかった。

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なお、アル・イテハドは来週月曜日、ジッダのアル・インマ・スタジアムでAFCチャンピオンズリーグエリート・西地区リーグステージ第5節、ウズベキスタンのパフタコールと対戦する予定だ。

アル・イテハドは同大会の西地区で1勝1分け2敗の勝ち点4にとどまり、10位に沈んでいる。

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一方、国内リーグでは7勝3分け1敗の勝ち点24でサウジ・プロリーグ4位につけており、首位アル・ヒラルとの差は6ポイントとなっている。