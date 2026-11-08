ナイジェリアが歴史を刻む、モロッコは2030年ワールドカップへ向けて強烈なメッセージ

モロッコは、首都ラバトで幕を閉じたU-17女子ワールドカップの開催を通じて、その運営能力とスポーツおよびロジスティクス面のインフラを試し続けた。この大会ではナイジェリアが日本を2-1で下し、史上初の優勝を飾った。同大会は、スペイン、ポルトガルと共催する2030年ワールドカップ開催に向けた王国の準備における新たな一里塚となった。

スペイン紙『スポルト』は、この大会の意義はスポーツ上の競争にとどまらず、2030年のサッカー世界的イベント開催に向けた準備計画の一環として、モロッコに施設や運営の仕組み、代表団の管理、ロジスティクス業務を試す追加の機会を与えたと伝えた。特に、同王国は2025年から2029年までの期間、本大会の5回連続開催権を獲得している。

土曜日にラバトで行われた決勝は、39分にオウウ・バシロ、47分にオルウィボビ・オメギアコが挙げた2得点でナイジェリア代表がリードした。その後、80分に伊藤風花が日本の点差を縮めたが、同点に追いつくことはできなかった。

2点目を決めたオメギアコは大会最優秀選手賞に輝き、ナイジェリア代表はあらゆるレベルを通じて女子ワールドカップを制した初のアフリカ勢として歴史に名を刻んだ。

24カ国が参加し、52試合が行われたこの大会は、モロッコに新たな運営経験をもたらした。モロッコはU-17女子ワールドカップを開催する初のアフリカの国であり、国際サッカー連盟（FIFA）の計画に基づき、2029年まで毎年同王国で本大会が開催される。

運営経験の中核をなすムハンマド6世コンプレックス

モロッコは、ラバト近郊のムハンマド6世サッカーコンプレックスに試合、施設、サービスを集約する運営モデルを採用した。同施設には練習用ピッチ、宿泊施設、医療サービス、チーム準備のための専用スペースが備わっており、各代表の移動を減らし、大会のロジスティクス面の管理を容易にすることに寄与した。

決勝はアミール・ムーレイ・ハッサン・スタジアムで行われる予定だったが、FIFAは10月28日、競技の最終段階を一つの場所に集約するため、決勝をムハンマド6世コンプレックスに移すことを発表した。

このモデルは、宿泊、トレーニング、医療・運営サービスを兼ね備えた総合施設を提供することで国際大会を開催し、スポーツ施設を活用しようとするモロッコの方針を反映しており、代表やスポーツ関係の代表団を受け入れる能力を高めている。

2030年への野望を支えるインフラ投資

モロッコの準備は、王国が2030年ワールドカップ開催の栄誉を得る数年前から始まった投資に基づいている。2019年12月に開業したムハンマド6世サッカーコンプレックスは、これらのプロジェクトの筆頭に位置する。約29ヘクタールの広さに及び、建設費は約9,000万ドルに達した。

モロッコのスポーツ体制には、サッカーの発展と、チーム、クラブ、国際大会を受け入れる国の能力を高めることを目指す戦略の一環として、スタジアム、トレーニングセンター、ホテル、医療・アカデミー施設のネットワークが含まれている。

これらの投資は、モロッコ代表のスポーツ成績の向上と時期を同じくしている。A代表は2022年のカタール・ワールドカップで準決勝に進出し、この快挙を成し遂げた初のアフリカ勢となったほか、2025年にはU-20代表がワールドカップを制した。

最大の試金石に向けた5回連続開催

2025年から2029年までの期間にモロッコがU-17女子ワールドカップを5回連続で開催することは、毎年の大会運営を超える意義を持つ。王国に対し、自らの能力を評価し、宿泊、輸送、警備、代表団の受け入れ、施設の調整、試合運営の手順を改善する機会を繰り返し与えるからだ。

FIFAのジャンニ・インファンティーノ会長は、大規模スポーツイベントを運営するモロッコの能力を幾度となく称賛したほか、ナイジェリアの歴史的優勝を祝福し、決勝後には開催国への評価を表明した。

2030年ワールドカップの開催は、観客、代表、スタジアムの規模に加え、3つの開催国間の移動の複雑さを考えると、はるかに大きな挑戦となる。だがモロッコは、経験を積み、施設や運営の仕組みの準備態勢を試すため、国際大会、とりわけ年代別大会を活用し続けている。

こうして、大会の締めくくりにおける最も顕著な出来事はナイジェリアの優勝だけではなかった。モロッコもまた新たな運営上の成果を手にし、2030年ワールドカップ開催に向けてインフラを整え、経験を磨こうとする取り組みを後押しした。