ナイキとレゴが「マーキュリアル」と「エアマックス95」を刷新し、究極のプレイグラウンド・コラボレーションを実現

サッカーファッションとポップカルチャーが、文字通り直接融合した。数か月の憶測とライフスタイルシューズのティーザー後、ナイキとレゴはピッチ着用可能な初コラボを正式発表した。

国際サッカー界にとって記念すべき夏が始まるタイミングで発表され、世界中の注目を集めている。デザインチームは、創造的な遊びとエリートアスリートのパフォーマンスを同等に扱い、洗練されたスタイリッシュな美学へと導いた。

主役は、レゴの設計思想をナイキのスピードモデルに取り入れたブーツ。ジュニア向け「マーキュリアル ヴェイパー プロ」と「アカデミー」は、スピード性能にパンサー柄のレゴグラフィックを融合させ、攻撃的な姿勢を表現する。

Nike x LEGO

少人数制の試合向け「Jr. ティエンポ ストリートガト」は、インドアとストリートを結ぶ高エネルギーモデル。フォトリアリスティックなレゴブロック柄とメタリックディテールが特徴だ。両モデルとも、どんなピッチでも自信を持って自分らしさを発揮できるよう再設計されている。

ユニフォームも同コンセプトで統一。Aero-FITジャージ＆ショーツは、ジャガーやヤドクガエルをブロック風グラフィックで表現し、野生味と遊び心を強調します。

Nike x LEGO

虹色のバッジ、ミニフィグ要素、フォトリアリスティックなパターンなど、見れば見るほど発見がある。さらに限定「Hollywood Keepers」GKジャージは、ペナルティエリアで“壁”となる自信を鼓舞するオリジナルブロック柄だ。 本能的なプレーを支えるため、全アイテムにAero-FIT冷却テクノロジーを採用し、汗を素早く吸収・発散。デザイン性とパフォーマンスを両立しました。

コレクションを締めくくるのは、スタジアムとストリートを結ぶエアマックス95のキッズ向け2モデル。アニマルプリントとグラデーションアウトソールが90分後も個性を放ちます。

Nike x LEGO

両ブランドのチームが緊密に協力し、複数年にわたるグローバルパートナーシップから生まれた本コレクションは、「終わりのない遊び」というメッセージをパフォーマンスと創造性で体現する。

コレクションのすべては、表現力豊かに自分らしい遊び方を追求する現代の子どもたちに寄り添います。

ショップ：Nike x LEGO コレクション

「Nike Football × LEGO」コレクションは、6月4日にNike、LEGO、一部小売店で世界同時発売。

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