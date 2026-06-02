ナイキとパレスがタッグを組み、イングランド代表「スリー・ライオンズ」のカプセルコレクションを発表

ナイキとパレス・スケートボードズの提携は、ストリートウェア史最大の転換点の一つだ。過去10年間、ナイキはシュプリームと、パレスはアディダスとそれぞれ組んでいた。

その長年のアディダス契約を破り、複数シーズンにわたる強力なスウッシュとの提携が始動した。ナイキのスポーツ伝統とパレス特有の英国スケートカルチャー、型破りなユーモアが見事に融合している。

Nike x Palace

最新作は、夏の大陸大会を控えたイングランド代表の公式カプセルコレクション。目を引くのは、ダークベースにステンドグラス風のグレーグラフィックとポロカラーを組み合わせたプレマッチシャツだ。

Nike x Palace

その他、背面には大きなシェニール製「スリー・ライオンズ」パッチが付いたウール×レザーのバーシティジャケット、トラックスーツ、テックドリル素材のトップスなどを揃える。キャンペーンにはマーカス・ラッシュフォード、コビー・マイヌー、ジョン・ストーンズといった現役選手と、ウェイン・ルーニー、ジル・スコットらレジェンドが登場し、パレスらしいユーモアを放っている。

販売：Nike x Palace Three Lions コレクション

本コレクションは6月16日、Palace Skateboards、SNKRS、および提携小売店で独占発売。







