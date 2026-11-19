サッカーは常に異なる文化を結びつけてきた。ナイキとキッズ・オブ・イミグランツによる最新プロジェクトほど、その姿を鮮やかに映し出す近年のコラボレーションは多くない。

ロサンゼルスを拠点にストリートウェアとコミュニティづくりに取り組む同ブランドは、ナイキと再びタッグを組み、ピッチと街の両方でサッカーをたたえる2モデルのフットウェアコレクションを発表した。ブランドにとって初となる競技用サッカーシューズへの挑戦であり、創業者のダニエル・ブエソとウェレ・デニス、それぞれのルーツを通して、ナイキの象徴的なティエンポの系譜を再解釈している。

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ブエソとデニスは、このシルエットを単にライフスタイル向けへ転用するのではなく、それぞれの祖先の故郷であるホンジュラスとリベリアの山岳地帯をデザインの着想源とした。大西洋を挟んで反対側に位置する両国には、草の根からサッカーに熱中する文化が共通している。

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その共通する熱気は、コレクション全体に用いられた鮮やかなイエローからオレンジへのグラデーションに表れている。喜び、エネルギー、揺るぎない自信を表現するために選ばれた配色に、過去のナイキ フットボールを参照した要素と、両ブランドのロゴを配したディテールや柄入りのシューレースを融合させた。コレクションの核となるのは、90分間の戦いと試合後の日常の両方に向けた、互いを補完する2モデルだ。

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ピッチ向けのナイキ ティエンポ マエストロ エリート × キッズ・オブ・イミグランツには、精密に設計されたFlyTouchレザーを採用。優れたボールタッチとコントロール、試合中の反応性を実現する。一方、ピッチの外で履くナイキ ティエンポ ストリートガト × キッズ・オブ・イミグランツは、同じサッカーのDNAをコンクリートのコートやケージ型コート、街角へと持ち込み、独自のスタイルとコミュニティ文化が生まれる地域の空間に敬意を表している。

エア マックス サンダーやアパレルの発売、Toma el Juegoの大会シリーズのような草の根の取り組みに及んだこれまでのコラボレーションを踏まえ、今回の発売は、両者にとってこれまでで最も包括的なサッカーへの思いの表明となる。

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購入はこちら：ナイキ × キッズ・オブ・イミグランツのティエンポ

コレクションは現在、世界各地のNike SNKRS、nike.com、一部の取扱店で販売されている。