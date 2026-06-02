2026年ワールドカップへ注目が高まる中、ナイキはピッチ上の活躍だけでなく、サッカー文化そのものをリードしようとしている。

その答えが「Nike X2 コレクション」だ。ハイファッション、エッジの効いたストリートウェア、サッカーの伝統が交差する、多国籍なカプセルプロジェクトである。

ナイキは7つのサッカー連盟、7人のクリエイター、7つの草の根ユース団体と提携し、プレマッチユニフォーム、アパレル、ライフスタイル向けフットウェア（特別仕様のクラシックブーツ「クライオショット」を含む）をリリースする。

Nike x Palace

パレス・スケートボードはイングランド代表の「スリー・ライオンズ」をモチーフに、セント・ジョージ十字を現代的に解釈。胸に共同ブランドロゴを入れたスリムフィット・吸汗速乾トップスを展開する。懐かしさと新しさが混じり、パブでもファンゾーンでも映えるアイテムだ。このプロジェクトは、サッカーを通じて子どもたちの学びを支える「フットボール・ビヨンド・ボーダーズ」と提携している。

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フランス代表にはジャコメスがハイファッションを注入。シモン・ポルト・ジャコメスは、ストライプとトリコロールを再解釈し、フランスのアイデンティティとラグジュアリーを融合させた。ピッチのための職人技ながら、世界中のファッション都市を狙うデザインだ。 ナイキとジャクムスは、このプロジェクトでスポーツを通じて恵まれない若者を支援するフランス非営利団体「Sport dans la Ville」を支援する。

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米国では、故ヴァージル・アブローを称えるアーカイブコレクションが登場。1994年W杯を思わせるヴィンテージ・アメリカーナで、収益は都市部若者支援団体「Coalitions forSport Equity」に寄付される。

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ドレイクのレーベル「NOCTA」はカナダを担当し、伝統的なシルエットと国旗のシンボルを現代的に再解釈。カナダのサッカー文化の成長を反映した実用性と洗練性を兼備しています。このラインは、ジェンダー平等と女子サッカーの機会拡大を目指す「Canadian Women & Sport」を支援します。

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ストリートウェアのパイオニア、パッタ（Patta）が象徴的な「オランジェ」を鮮やかにアップデート。KNVBの「ステーツ・ライオン」に、選手たちのルーツを表すチャームを組み合わせ、多文化なオランダサッカーの力を示します。本コレクションは、ストリートサッカーで若者を支援する「ファヴェラ・ストリート（Favela Street）」を応援します。

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東アジアへ展開した「韓国 × PEACEMINUSONE」も常識を覆す傑作だ。 K-POPスターG-Dragonとの「Tigers of Asia」コレクションは、高性能スポーツウェアと現代的韓国ワークウェアを融合。このカプセルは、韓国青少年へ安全な場と交流を提供する「We Meet Up」を応援する。

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ナイジェリア代表はW杯に出場しないものの、その熱量は他を圧倒する。ナイジェリア×スローン（Slawn）のコラボは、この夏最もワイルドなリリースだ。 ナイキは、ロンドンを拠点とするナイジェリア人アーティスト、オラオル・スローンの挑発的なグラフィティ・スタイルを採用。このカプセルコレクションは、スポーツを通じて若い女性を支援する「ブレイブハーツ・レディース・ファウンデーション」を直接的に後押しします。

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「X2」コレクションでは、ナイキがアーカイブから名作サッカーシューズを再解釈。日常履き可能な「クライオショット」コラボモデルが誕生した。「クライオショット マーキュリアル ヴェイパー R9×オランダ×パッタ」や「クライオショット ズーム M9×アメリカ×V.A.A.」など、透明アウトソールでスタッドを覆い、街履きに仕上げた。

ショップ：Nike X2 コレクション

歴史的アイテムを入手したいファンは、発売スケジュールを要チェック。6月11日に各コラボレーターとサッカー連盟が先行リリースし、6月13日にドーバー・ストリート・マーケットで限定販売されます。

世界発売は6月16日、Nike SNKRSアプリと一部店舗にて。



