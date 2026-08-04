フェラン・トーレスがアメリカ遠征中に公の場で行った発言は、バルセロナのクラブ内部に大きな怒りを引き起こした。このスペイン人フォワードが、クラブから真の評価を得られない限り契約を延長しないと表明したためで、この公然たる挑戦をカタルーニャの人々はタイミングと場所の両面で不適切だと受け止めた。

スペイン紙『スポルト』によると、バルセロナは現時点でパリ・サンジェルマンの選手への関心について公式な情報を一切受け取っておらず、すでにフェランの代理人に対し、来る9月からの契約延長の意向を伝えているという。そして、選手やその周辺が用いるいかなる圧力戦術にも屈しないと強調した。

カタルーニャのクラブが立てた計画によれば、このフォワードの契約延長は昇給なしの抑制的なものとなり、外部からの圧力がどうであれこの計画は変更されない。ただし、すべての当事者にとって公正なオファーが届いた場合、選手は自由に去ることができると明言している。

とりわけバルセロナ経営陣を不快にさせたのは、これまでクラブのスポーツ部門と一度も連絡を取っていなかったフェランが、挑発的なメッセージを発信する場としてメディアを選んだことだ。彼は少なくともパリ・サンジェルマンからオファーが提示されていると発言し、カタルーニャのクラブから十分に評価されていないことをほのめかした。

フェラン・トーレスは複数のクラブが自身に関心を寄せていることを認識しているようだが、最終的な決断を下す前に、まずバルセロナのオファーを聞いて金銭面とスポーツ面の提案内容を把握したいと考えている。一方でクラブは、交渉自体は詳細なデータをもとに直ちに開始するものの、このオファーを提示するのは9月からとなる見通しだ。

現時点でバルセロナは、選手に対して何らかの措置を講じたり説明を求めたりせず、まず選手自身が立場を明確にするのを待つことを決めた。もっとも、クラブ内部では、このフォワードが将来に向けた戦略的な選手ではないことが明白であり、それが彼の退団への道を開いた状態を維持している。

バルセロナにとって最も重要な問いは、パリ・サンジェルマン、あるいは他のいかなるクラブからも本当にオファーが存在するのかという点であり、クラブ内部では反証されるまでは全面的な懐疑の空気が漂っている。

カタルーニャのクラブは、選手の退団というリスクを、より小さな害悪としてすでに受け入れている。というのも、2022年にマンチェスター・シティから加入した際に5500万ユーロを投資した選手を、2027年に無償で去らせることは決して望んでおらず、両者が合意に至らなければ、クラブは今夏のうちに売却を試みることになる。

選手の視点から見ると、フェラン・トーレスは明白な理由でバルセロナに満足していないようだ。昨シーズン、多くの場面でロベルト・レヴァンドフスキよりも良いパフォーマンスを見せていたにもかかわらず、ハンジ・フリック監督は彼を主力選手とみなさなかった。さらにクラブは、それほど急を要するようには見えなかった他の選手たちの契約延長をまとめる一方で、彼の契約延長交渉を長引かせた。