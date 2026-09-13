パリ・サンジェルマンは、フランシス・ル・ブレ・スタジアムで行われた第4節最終戦で、敵地に乗り込んで難敵ブレストを1対0で下し、フランス・リーグにおける今季初勝利を挙げた。この一戦は、夏に他界したエリック・ロワを追悼する特別な思いのこもった対戦となった。

パリ・サンジェルマンは、スロヴァン・ブラチスラヴァを6対1で下した欧州での大勝を受け、高い士気で試合に臨んだ。一方でルイス・エンリケは、センターフォワードにフェラン・トーレスを据え、ウスマン・デンベレ、フビチャ・クヴァラツヘリアとともに新たな攻撃陣を起用した。

パリの選手たちは、先制点までそう長く待つことはなかった。5分、ジョアン・ネヴェスが率いた3本のパスの連係から始まった攻撃の後、デンベレがヒールでトーレスへとボールを送り、トーレスが約20メートルの距離からシュートを放ってブレストのゴールを揺らし、チームに先制点をもたらした。

パリはリードを広げようと攻め立てたが、ブレストのGKシルヴィクがデンベレとクヴァラツヘリアの試みを見事にストップし、23分にはグルジア人選手が放った巻きのシュートに対しても、再び好守で立ちはだかった。

一方のブレストは前半終了前に同点を狙い、ンブープがシュートの軌道が変わったことで得点に迫ったが、マトヴェイ・サフォノフが好守を見せてボールをはじき出した。その後、39分にアシュラフ・ハキミが負傷して退いたことで、パリは痛手を負った。

サフォノフがパリの勝利を守る

ハーフタイムの後、ブレストのパフォーマンスは明らかに向上した。50分にはドゥンビアのシュートで終わった攻撃がサフォノフのポストを直撃し、同点に迫った。パリの守備陣への圧力が高まる中でのことだった。

52分、主審はブレストのルコが決めたゴールを、ワレン・ザイール=エムリのファウルによって取り消した。その後、サフォノフは再び好守を見せ、57分にはドゥンビアの強烈なヘディングをストップした。

パリ・サンジェルマンはリードを広げようとしたが、ブレストのGKはその試みの前に立ちはだかり続け、69分にはジョアン・ネヴェスのヘディングをストップし、そのわずか2分後にはファーポストで見事な守備を披露した。

デジレ・ドゥエとマグネス・アクリウシュの投入により、パリのパフォーマンスは残り15分でわずかに向上したが、ブレストは終盤も最も脅威を与え続け、88分にはンブープが同点に迫ったものの、サフォノフは好守を続けて自陣ゴールを救った。

パリ・サンジェルマンは試合終了の笛までリードを守り抜き、内容は必ずしも安心できるものではなかったものの、フランス・リーグにおける今季初勝利を手にした。一方のブレストは、力強いパフォーマンスを見せ、エリック・ロワの追悼のために設けられた場にふさわしい戦いを繰り広げた末に、今季初黒星を喫した。