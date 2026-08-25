Bildの報道によると、フェリペ・チャベスには複数のクラブが関心を寄せている。中でも1.FCマクデブルクが獲得に動いており、さらにアイントラハト・ブラウンシュバイクと1.FCハイデンハイムという2つの2部クラブも争奪戦に加わっているという。

ハイデンハイムはつい最近、この19歳の実力を間近で確認していた。先週行われたバイエルンのFCH戦での4-2のテストマッチ勝利では、チャベスが先発出場。好プレーを見せ、自ら獲得した20メートル強の位置からのFKを見事に決め、一時1-1となるゴールを挙げて輝きを放った。

バイエルンは今年2月初めにも一度チャベスをレンタル移籍に出していたが、ブンデスリーガの1.FCケルンではFCB育ちのこの選手は思うように出場機会を得られず、FCでの出場は途中出場7試合にとどまった。ゼーベナー通りに戻った後、チャベスはプレシーズン全体を通して存在感を示し、好印象を残した。しかし、レコルトマイスターの中盤センターには非常に激しい競争があるため、定期的な出場機会を得られる見込みはそれでも低い。そのためクラブと選手は、Bild によれば、9月初めの夏の移籍市場終了までに再びレンタル移籍をまとめることを決めたという。

トーマス・ミュラーとマッツ・フンメルスがバイエルンの逸材を引き寄せるのか？

関心を示す2部クラブに加え、Bildはもう1つ、かなり興味深い選択肢にも言及している。報道によれば、ポルトガル1部のエストレラ・アマドーラもチャベスを一時的に補強するべく動いているという。そして火曜日には、元バイエルンのスター4人、トーマス・ミュラー（現バンクーバー・ホワイトキャップス）、マッツ・フンメルス（現役引退）、ヤン・ゾマー（クラブ・ブルージュ）、リュカ・エルナンデス（パリ・サンジェルマン）を中心とする投資家グループがエストレラ・アマドーラに出資したことが正式に明らかになった。ポルトガル紙A Bolaによれば、このグループは4000万ユーロで株式資本の90％を取得したとされている。

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ミュラー、フンメルスらは、主に戦略面で動く投資家として構想されており、その知見、影響力、ネットワークによってリスボン郊外のクラブを前進させる役割を担う見通しだ。国際的には比較的無名なこのクラブに大物たちを呼び込んだ立役者は、ゼーベナー通りでも非常によく知られたヨハネス・メスマングでもある。35歳の同氏は2016年からバイエルンでプレーヤー・マネージャーを務めており、今後はエストレラ・アマドーラの会長となる。

フェリペ・チャベスはこれまでFCバイエルンで何試合に出場している？

したがって、昨季のリーガ・ポルトガルで15位だったクラブとFCBのつながりは今後密接になり、チャベスのアマドーラへのレンタル移籍を後押しする可能性がある。さらに7月中旬には、ロブロ・ズボナレクという別の中盤の逸材も150万ユーロの移籍金でバイエルンからエストレラへ移籍していた。

チャベスは2019年に12歳でFCアウクスブルクからFCBの下部組織に加入し、トップチームではこれまで2度、いずれも数分間のみ出場している。2026年1月にはヴォルフスブルク戦の8-1で短時間出場し、ブンデスリーガデビューを飾った。その後、ケルンへのレンタル移籍直前の1月末には、アウクスブルク戦の1-2でも途中出場している。まだプロでの経験は乏しいものの、ドイツ人の母とペルー出身の父を持つチャベスは、すでにペルーA代表選手でもある。この若手は2025年10月にデビューを果たし、チリとのテストマッチでの1-2でこれまで唯一の代表戦出場を記録している。