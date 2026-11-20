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クリスタル・パレスは、ベルナルド・クエバコーチをトーマス・フランク新監督のスタッフに迎えるため、チェルシーとの合意に迫っている。今週初めにフランク監督を招へいしたパレスは、同監督がブレントフォード時代に信頼を寄せた複数の元同僚との再会に向け、迅速に動いている。

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パレス、チェルシーのクエバコーチ招へいで合意間近

クリスタル・パレスは、ベルナルド・クエバコーチをトーマス・フランク新監督のスタッフに迎えるため、チェルシーとの合意に迫っていると、BBCスポーツが報じた。今週初めに2年半契約でセルハースト・パークの指揮官に就任したフランク監督は、ブレントフォード時代の元同僚との再会を最優先事項としている。

クエバコーチの退団を巡るロンドンの両クラブ間の交渉は進んでおり、合意は目前とみられる。今後数時間で必要な書類手続きが完了すれば、メキシコ人コーチの同氏は木曜朝、パレスの練習場で職務を開始する見通しだ。

フランク監督の下でトップチームの幅広い役割へ

クエバコーチはイングランドサッカー界でセットプレーの専門家として評価を築いたが、セルハースト・パークではより幅広い役割を担う。パレスは職務をセットプレーの練習だけに限定せず、トップチームのアシスタントコーチに据える方針だ。

今回の移籍で、クエバコーチはフランク監督と再び仕事をすることになる。2020-21シーズンに戦術統計担当としてブレントフォードに加入したクエバコーチは、同監督の下で力を発揮した。2024年にクエバコーチがウェストロンドンを離れた際、ブレントフォードのフットボールディレクター、フィル・ジャイルズ氏は、その貢献を振り返って「ベルナルドはこの4シーズン、我々のために素晴らしい仕事をしてくれた。最初のシーズンはプレミアリーグ昇格で締めくくられ、現在のプレミアリーグでの4シーズン連続の戦いを実現する上でも重要な役割を果たした」と語っていた。

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スタンフォード・ブリッジでタイトル獲得

クエバコーチは2024-25シーズンを前に、アンソニー・バリー氏の後任としてスタンフォード・ブリッジに移った。それ以前にはメキシコのクラブ、グアダラハラとノルウェー代表で経験を積んでいた。チェルシーではセットプレーの準備とプレー再開時の対応を担当し、チームのUEFAチャンピオンズリーグ出場権獲得にも貢献した。

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ウェストロンドンでの在籍期間には主要タイトルも手にした。クエバコーチは、2024-25シーズンのUEFAカンファレンスリーグと2025年のFIFAクラブワールドカップを制したコーチングスタッフの一員だった。今度はスタンフォード・ブリッジを離れ、サウスロンドンでプレミアリーグの新たな挑戦に臨むことになる。

フランク監督、セルハースト・パークに信頼する仲間を集結へ

パレスで刷新されるフランク監督のコーチングスタッフに加わる見通しの顔なじみは、クエバコーチだけではない。イングランド代表のアシスタントコーチ、ジャスティン・コクラン氏と、デンマーク代表のフィットネスコーチ、クリス・ハスラム氏も加入する予定だ。両氏は以前、ブレントフォードでフランク監督と共に働いていた。

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スウェーデン人コーチのアンドレアス・ゲオルグソン氏については、トッテナム・ホットスパーが招へいの打診を拒んだ。一方、パレスに在籍するパディ・マッカーシーコーチと、ブレントフォード時代にもフランク監督と共に働いたアンディ・クイGKコーチは留任する。フランク監督は今後の試合に向け、チームづくりを進めている。