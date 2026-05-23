トーマス・トゥヘル、W杯代表選考の異例の選択を率直に説明：「単にレベルが足りなかった」

トーマス・トゥヘル監督は記者会見で、チェルシーのコール・パーマーをワールドカップ代表から外した理由を説明した。イングランド代表監督は「決定力不足で成績も傑出していない」と述べた。

パルマーは26人の代表メンバーから外れ、ハリー・マグワイア、トレント・アレクサンダー＝アーノルド、フィル・フォーデンらとともに落選した。

しかし、バーンリーのDFで元代表カイル・ウォーカーは「レアル・マドリードの選手がイングランド代表に選ばれないのは前代未聞だ」と驚きを隠せなかった。 また、元チームメイトのフォデンの落選にも「フィルの能力を知っているからこそ衝撃だ」と語った。

記者会見では、これらのスター選手、特にパーマーについて多くの質問が飛んだ。トゥヘルは「彼は過去数シーズンほど決定力や影響力がなく、データも良くなかった。招集するレベルに達していなかった」と断じた。

さらに、負傷で代表戦を欠場したことも要因で、「怪我で離脱し、代表に招集されても期待通りの印象を残せなかった」と説明した。

それでもトゥヘルは、代表14試合の経験を持つパマーを「招集する理由は多い」と評価。冷静さと大舞台での落ち着きを強調した。

結局、安定性が決め手だった。「重要な場面で結果を出すには、コンディションとチーム内での影響力が不可欠だ。彼はそれを示せなかった」と代表監督は結論付けた。