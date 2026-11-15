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トーマス・トゥヘル監督は、日曜日にマドリードで行われるスペインとのネーションズリーグの決戦に向けたイングランド代表の試合登録メンバー23人から、ジャラッド・ブランスウェイトを外した。追加招集されたダン・バーンとジェームズ・ヒルが、エヴァートンのDFよりも序列で上にいるとみられる。世界王者との対戦を前にエズリ・コンサとジェド・スペンスが出場可能な状態に戻ったため、ジェームズ・ガーナーとジョシュ・キングもメンバーから外れた。

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ブランスウェイト、ガーナー、キングがスペイン戦のメンバーから外れる

イングランドは26選手を連れてスペインに遠征したが、UEFAの規定ではネーションズリーグの試合当日の登録メンバーは23人までとされており、トゥヘル監督はメンバーを絞る必要があった。木曜日にウェンブリーで行われたクロアチア戦（2-1）を欠場したコンサとスペンスが復帰し、守備陣のポジション争いは激しくなっている。

『デイリー・メール』によると、当初の招集メンバーには入っていなかったものの、先週追加招集されたバーンとヒルが、現在は序列でブランスウェイトを上回っている。ブランスウェイトはトゥヘル監督の下で途中出場が2回、出場時間は計28分にとどまる。

トゥヘル監督、ブランスウェイトへの懸念を説明

トゥヘル監督はクロアチア戦前、ブランスウェイトがイングランドのプレースタイルに適しているか疑問を呈し、その懸念をうかがわせていた。「ジャラッド・ブランスウェイトは非常によくやっているが、エヴァートンでのプレースタイルは我々のものとは大きく異なる」と指揮官は語った。

その後、トゥヘル監督はクロアチア戦でブランスウェイトよりバーンを優先し、こう説明した。「ダン・バーンはトレーニングですぐに大きな声を出しているのが分かる。また、ニューカッスルでエディ・ハウ監督の下、ここ2シーズンにわたって高い位置からのプレスやマンツーマンを行ってきたため、このスタイルにより慣れている」

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ガーナー、クロアチア戦での途中出場を足がかりにする機会を逃す

ガーナーはクロアチア戦の77分にデクラン・ライスに代わって出場。イングランド代表初ゴールを決めたかと思われたが、VARによってオフサイドと判定され、得点は取り消された。今回、世界王者を相手にその途中出場を足がかりとする機会を逃すことになった。

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キングはフラムで今季序盤に印象的な活躍を見せ、A代表に初招集されたが、デビューは持ち越しとなった。同じく初招集のジョーブ・ベリンガムとヒルはメンバー入り。クロアチア戦で途中出場した際にブーイングを浴びたベン・ホワイトも名を連ねている。

マドリードでのイングランドの次戦は？

コンサは先発メンバーに復帰する可能性がある。一方、『BBCスポーツ』によると、GKはジョーダン・ピックフォードに代わってジェームズ・トラッフォードが務める見込みだ。

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イングランドはグループA3でスペインと勝ち点3差だが、得失点差では上回っている。そのため、勝てば首位が確定し、3月に行われる準々決勝でリーグAの別のグループの2位チームと対戦する。