トーマス・トゥヘル、イングランド国歌斉唱中に激怒、FIFAに訴える

イングランド対クロアチア戦（4-2）前、トーマス・トゥヘルは苛立ちを露わにした。試合後、彼は国歌斉唱の瞬間を台無しにした大勢のカメラマンに不満を漏らした。

クロアチアとのW杯は彼にとって特別だった。52歳のドイツ人監督はクラブでチャンピオンズリーグやクラブW杯などを制したが、W杯の舞台は初めて。

そこで彼はクロアチア、そして自国イングランドの国歌をじっくり味わうつもりだったが、その計画はすぐに頓挫した。 記者会見の席でトゥヘルは「皆さんにお伝えしたいことがあります」と前置き、自ら不満を吐露した。

「FIFAに国歌斉唱中のカメラマン配置を変えてほしい。チームが見えなかった。今日は特別な日なのに、50人のカメラマンが壁になって選手一人も見えなかった。それが体験を台無しにした」

「若い頃も、指導者になりたての頃も、こんなキャリアを築けるとは想像もしていませんでした。」

「W杯の一員である実感を強くした。この2日間、私は生き生きとしていた。世界のどこにも、ここ以外の場所にはいたくなかった」とトゥヘルは語った。

FIFAは現時点で対応を示していないが、今後写真家の配置を見直す可能性が高い。イングランドはクロアチアに勝利し、ガーナ（6月23日）とパナマ（6月27日）との残り2試合に向けて落ち着いて準備を進められる。