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イングランド代表の直近の試合でアーセナルDFベン・ホワイトがブーイングを浴びたことを受け、トーマス・トゥヘル監督はサポーターに対し、ホワイトへの不満を乗り越えるよう求めた。クロアチア戦では勝利を収めたものの、ホワイトが以前代表から遠ざかっていたことを巡るわだかまりは、依然としてウェンブリーで話題となっている。

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ウェンブリーに残るホワイトへの厳しい反応

ホワイトは木曜日、イングランドがクロアチアに2-1で勝利したネーションズリーグの試合で途中出場した。29歳のホワイトにはホームの観客の一部からブーイングが浴びせられ、クロアチアのベテランMFルカ・モドリッチに送られた温かい拍手とは対照的だった。

厳しい反応の背景には、ホワイトが2022年のカタール・ワールドカップ中に突然チームを離れたことがある。当時のガレス・サウスゲート監督の下、元アシスタントコーチのスティーブ・ホランドとの対立が報じられた後、アーセナルのDFは個人的な理由で代表活動から離れた。

ホワイトは最近、全容を知ればサポーターは否定的な反応を示さないだろうと示唆したものの、誰かに責任を押し付けることは拒んでいる。3月に代表へ復帰した際にも観客から厳しい反応を受け、その後のワールドカップは負傷により欠場した。

トゥヘル監督、新たな一歩を呼びかけ

ウェンブリーではブーイングが聞こえたものの、トーマス・トゥヘル監督は否定的な反応にはまったく気づかなかったと語った。イングランド代表監督は、サポーターが過去に区切りをつけ、ホワイトを全面的に受け入れることを望んだ。

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トゥヘル監督は「正直に言うと、ブーイングは聞こえなかった。ルカ・モドリッチへの拍手は聞こえた。彼はそれに値するし、サッカー界のレジェンドだから、うれしいことだ。でも、ベンへのブーイングは本当に聞こえなかった。あの件はもう過去のものだと思っていた。二度と起きないことを願っている。彼は我々の選手だ」と語った。

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ドイツ人指揮官は、代表復帰後のホワイトの姿勢に非の打ちどころがないことを強調した。

トゥヘル監督はさらにこう続けた。「私が指揮を執るようになってから、彼は代表に来てチームと一緒にいることを強く望んでいる。私が指揮を執ってから、彼の振る舞いに問題は一つもない。私が判断できるのは、自分が見て経験したことだけだが、その姿勢は最高のレベルにある。彼は我々が試合に勝つために本当に力になれる。先ほども言ったように、彼はチームの一員であり、我々はチームを守る。彼には我々とともにいる資格がある。彼にとって新たな一歩を踏み出せることを願っている」

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代表への献身に疑いなし

厳しい反応が続けば、ホワイトが再び代表から離れ、今度は永久に戻らない可能性があるかと問われると、トゥヘル監督はすぐに否定した。

トゥヘル監督は「そうは思わない。この件を実際以上に大きくしたくない。そうは思わないし、そうならないことを願っている。彼はいつも代表に尽くし、合宿への参加や招集を楽しみにしているように見えた。負傷があまりにも多かった。彼は質の高い選手だし、正直なところ、彼が代表チームを離れたときに何が起きたのか、その深い理由が何だったのか、私も知らない」と説明した。

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アーセナルのホワイトを全面的に信頼していると改めて示し、トゥヘル監督はこう述べた。「だから、先ほども言ったように、私が指揮を執るようになってから、彼の献身や情熱を疑う理由はない。今はそうした極端なことを考えたくない。彼は前回のブーイングを乗り越えた。今回は私には聞こえなかったし、彼は高いレベルでプレーできる。アーセナルで毎週それを証明している」

次はスペインとの対決

イングランドが3月のネーションズリーグ準々決勝進出を決めたこの夜、ホワイトを巡る状況は主題ではなかった。モーガン・ロジャーズの先制点と、記録を更新する通算126試合目の出場を果たしたハリー・ケインによる決勝のPKが、アウェーのクロアチアのペタル・スチッチの得点を上回った。

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イングランドは日曜日、グループA3首位のスペインとのアウェー戦に臨む。勝てば首位が確定する。