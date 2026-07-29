イングランドは優勝候補の一角として今大会に臨み、トーマス・トゥヘルを招へいしたことで期待は当然ながら非常に高まっていた。トゥヘルはトーナメント戦に強い名将の一人として高く評価されていたが、それでも手元にある圧倒的な才能を生かし切れず、結果を残せなかった。

イングランドはFIFAワールドカップ2026で期待に応えられず、最終的に準優勝となったアルゼンチンに敗れて準決勝で大会を去った。ワールドカップによる高揚感も少し落ち着いた今、本稿ではイングランド失敗の背景にあったいくつかの重要な要因を掘り下げていく。

選手優先か、システム優先かというアプローチ

トーマス・トゥヘルは当初、世代屈指の才能と見なされるパーマー、フォーデン、トレント・アレクサンダー＝アーノルドらを外し、多くのファンが彼らより劣ると考えた選手たちを起用したことで、少なからず驚きを呼んだ。

トゥヘルの選考からは、できるだけ多くの創造的なスター選手を共存させることよりも、戦術的な適合性を優先する姿勢がうかがえた。サカ、ラッシュフォード、ゴードン、マドゥエケのように、幅を取ってピッチを広げる性質がより強い縦への推進力を持つウインガーを好み、その結果としてケイン、ベリンガム、ロジャーズのような選手たちが中央で脅威を生み出すためのスペースを作ろうとしていた。

この発想は理論上は理にかなっていたが、大会を通じてイングランドは、コンパクトな守備を敷き、戦術面でも対抗してくる相手に対してしばしば苦戦した。そして、状況をより簡単にできたはずのひらめきや創造性を必要としていた。

イングランドは大一番をコントロールできなかった

イングランドの中盤、ライスとエリオット・アンダーソンは、ボール保持と前進の局面で最高レベルの働きを見せることに苦しむ場面が多かったが、これは彼ら本来のプレースタイルや、ボール保持時の性質を踏まえれば驚きではなかった。

トゥヘルの中盤の人選は、プレッシングの強度、走力、守備面での献身性をもたらす選手に寄っていた。そのため、ライン間で安定してボールを受け、プレッシャーを外し、トップレベルの相手に対してボール保持をコントロールできる選手が十分にはいなかった。

ノックアウト方式の試合では、勝負の差が非常に小さいため、フィジカル面の優位性は薄れやすい。より価値を持つのは技術の質と判断力である。イングランドの中盤支配力は、技術的に安定した選手に大きく依存してボールを握り、高圧的な局面をマネジメントしていたスペインやアルゼンチンのようなチームと比べると見劣りしていた。

トゥヘル率いるイングランドを特徴づけたのは、スペインやアルゼンチンのような戦い方を再現するだけの才能が欠けていたことではなく、どの種類の才能を優先したかという点だった。トゥヘルの選考は最終ラインから前線まで一貫して、ボール保持時の技術的な安定感よりも、運動能力、強度、守備面での信頼性を優先していた。もちろん、そうした資質は非常に重要だが、ワールドカップは極度のプレッシャー下で試合のリズムを支配できるチームが勝つことが多い。

イングランドには、走れる選手、ボール奪取に優れる選手、高い強度でプレスをかけられる選手がピッチの至るところにいた。しかし、プレッシャー下でボールを受け、ファーストタッチでスペースを操り、試合が慌ただしくなったときにテンポを支配できる選手は、あまりにも不足していた。大会屈指の強豪と対戦すると、そのアンバランスさはますます明白になり、最終的には露呈した。

結論

イングランドの2026年ワールドカップは、最終的にまた一つの逸機として記憶されることになるだろう。大会屈指のタレントをそろえたスカッドを擁し、トーマス・トゥヘルという欧州でも屈指の評価を受ける戦術家を招へいしながらも、イングランドは再びサッカー界最大のタイトルに手が届かなかった。

多くの人は個々のミスや紙一重の差を指摘するだろうが、イングランドの問題は、より深い戦術的課題に根差していた。明確さを欠く攻撃面のアイデンティティーから、技術的な安定感よりも運動能力を重視しがちなスカッド構成まで、イングランドはトップレベルの相手に対して試合を継続的にコントロールすることに苦しんだ。

本分析では、イングランド失敗の最大の理由2つを掘り下げるとともに、世界トップクラスの才能に恵まれたチームが、最も重要な局面でなぜそのポテンシャルを完全には発揮できなかったのかを考察する。