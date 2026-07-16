トーマス・トゥヘルが、多くのイギリス人が許さないであろうインタビューに応じた：「後悔はない」

トーマス・トゥヘル監督は、ワールドカップ準決勝のイングランド対アルゼンチン戦（1-2で敗戦）で戦術を変更したことについて「後悔していない」と試合後にBBCに語った。

イングランドはゴードンの先制後、守備を固めた。

85分にはエンツォ・フェルナンデスがペナルティエリア外から同点弾。さらにロスタイム、ラウタロ・マルティネスのヘディングで逆転を許した。

イングランドのファンからは批判が殺到しているが、彼はすべての非難を受け入れるつもりはない。「非常に失望している。あと一歩のところだったが、先制点後に受動的になり、レベルを維持できなかった。クロスが次々と入り、チャンスとシュートを許した」

「相手はヘディングの競り合いをすべて制していたため、隙を埋めるために5人で守備を固めた。チームを助けようとしたが、最終的には代表監督が責任を負う。私はピッチ上で決断を下さなければならず、その責任を負う。」

「試合の様相は完全に変わったので、議論があるのは理解できる。試合後には『自分ならもっとうまくやれた』と言うコーチがたくさんいるだろう」とトゥヘルは語った。彼は、今大会序盤にロナルド・クーマンが述べた言葉を彷彿とさせるメッセージで締めくくった。

「後悔はない。少なくとも今は。あと一歩のところまで迫り、リードするに値する内容だった。その瞬間まで、我々は今大会屈指、あるいは最高の試合をしていた。チームは全力を尽くした」とトゥヘルは結んだ。