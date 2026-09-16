トーマス・トゥヘルがドキュメンタリー 『Reflections: England's World Cup Journey』 の中で、注目すべき発言をしている。イングランド代表の監督は、ワールドカップのメキシコ戦後にピッチの芝を少し食べておかなかったことを悔やんでいる。

このドキュメンタリーでは、この夏のイングランドのワールドカップでの戦いが振り返られている。最終的にイングランドは、3位決定戦でフランスを4-6というスコアで破り、3位で大会を終えた。

最も印象的な試合のひとつが、メキシコとのラウンド16だった。イングランドは1-2とリードしていたが、ジャレル・クアンサーが一発退場。その後1-3となったものの、メキシコが2-3まで追い上げた。緊迫した終盤となったが、イングランドは逃げ切った。

トゥヘルはこの試合をいい感覚とともに振り返っている。「試合後、私は友人にメッセージを送った。その中でこう書いたんだ。『試合後に芝を少し食べておかなかったことを後悔している。そうすれば、この瞬間の一部を永遠に自分の体の中にとどめておけたのに』とね」と語っている。

「この試合にはすべてがあった。そして、これが選手たちにとってどれほど大きな意味を持っていたか、彼らがどのように接していたかの証拠がまだ必要なら、それはジョーダンが倒れて腕を骨折した場面だった」

トゥヘルが言及しているのは、ジョーダン・ヘンダーソンが試合後にボードを越える際に転落し、その結果として腕を骨折した場面だ。「1秒もたたないうちに、選手たちが駆け寄ってきた。彼らは勝利を祝うのをやめ、ジョーダンを守る輪を作った。本当に特別な瞬間だった……」

こうしてメキシコを破ったイングランドは、準々決勝でもノルウェーを1-2で下した。しかし準決勝ではアルゼンチンに敗れ、それでも最終的には銅メダルを手にした。