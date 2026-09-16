トーマス・トゥヘルがドキュメンタリー 『Reflections: England's World Cup Journey』 で、注目すべき発言を残した。イングランド代表監督は、ワールドカップのメキシコ戦後にピッチの芝を少し食べなかったことを悔やんでいるという。

このドキュメンタリーでは、この夏のイングランドのワールドカップでの戦いぶりが振り返られている。最終的に同国は3位となり、3位決定戦ではフランスを6-4で破った。

最も印象的な試合の一つが、メキシコとのラウンド16だった。イングランドは1-2とリードしていた中で、ジャレル・クアンサーが一発退場。その後1-3となったが、メキシコが2-3まで追い上げた。終盤は緊迫した展開となったものの、イングランドは逃げ切った。

トゥヘルはこの一戦を感慨深く振り返っている。「試合後、友人にメッセージを送った。その中で私はこう書いた。『試合後に芝を少し食べておかなかったことを後悔している。そうすれば、この瞬間の一部を永遠に自分の体の中にとどめておけたのに』と」と語っている。

「この試合にはすべてがあった。そして、これが選手たちにとってどれほど大きな意味を持っていたのか、彼らがどのように接していたのかの証拠がまだ必要なら、それはジョーダンが倒れて腕を骨折した場面だ」

トゥヘルが言及しているのは、ジョーダン・ヘンダーソンが試合後に広告ボードを越えて転倒し、その際に腕を骨折した場面だ。「ほんの一瞬で選手たちが駆け寄った。勝利を祝うのをやめ、ジョーダンを守るように輪になった。本当に特別な光景だった……」

こうしてメキシコを下したイングランドは、準々決勝でもノルウェーを1-2で破った。準決勝ではアルゼンチンに敗れたが、それでも銅メダルを手にした。