トーマス・トゥヘルがイングランド代表メンバーを発表。大物選手が不在。

トーマス・トゥヘル監督がイングランド代表メンバーを発表し、フィル・フォーデン、コール・パーマー、ハリー・マグワイア、トレント・アレクサンダー＝アーノルドなどのスターを招集外とした。

木曜にはマグワイア、パーマー、フォーデンの落選が報じられ、ドイツ人監督の決断に衝撃が走った。

さらに金曜日、スカイ・スポーツはアレクサンダー＝アーノルドとルーク・ショーも最終メンバーから外れたと報じた。

GKはジョーダン・ピックフォード（エバートン）、ディーン・ヘンダーソン（クリスタル・パレス）、ジェームズ・トラフォード（マンチェスター・シティ）の3名。

DFはリース・ジェームズ（チェルシー）、ティノ・リブラメント（ニューカッスル）、 マーク・ゲヒ（マンチェスター・シティ）、エズリ・コンサ（アストン・ヴィラ）、ジョン・ストーンズ（マンチェスター・シティ）、ジャレル・クアンサ（バイエル・レバークーゼン）、ニコ・オライリー（マンチェスター・シティ）、ダン・バーン（ニューカッスル）、ジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）が選ばれた。

中盤では元アヤックスのジョーダン・ヘンダーソン（ブレントフォード）が意外にも選出。デクラン・ライス（アーセナル）、エリオット・アンダーソン（ノッティンガム・フォレスト）、ジュード・ベリンガム（レアル・マドリード）、モーガン・ロジャース（アストン・ヴィラ）、コビー・マイヌー（マンチェスター・ユナイテッド）、エベレチ・エゼ（アーセナル）が名を連ねる。

前線にはハリー・ケイン（バイエルン・ミュンヘン）、イヴァン・トニー（アル・アハリ）、オリー・ワトキンス（アストン・ヴィラ）、ブカヨ・サカ（アーセナル）、ノニ・マドゥエケ（アーセナル）、マーカス・ラッシュフォード（バルセロナ）、アンソニー・ゴードン（ニューカッスル）が選ばれた。