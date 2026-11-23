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スポーツメディア関係者のトゥルキ・アル・アジュマ氏が、サウジアラビアのアル・ナスルに所属するポルトガル人MFサム・コスタについて、ピッチ上でのパフォーマンスを低く評価する皮肉交じりの発言を行い、大きな議論を呼んでいる。

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アル・アジュマ氏は、同選手のプレーは加入当初から寄せられてきた期待に見合っていないとの見方を示した。サム・コスタには、アル・ナスルのユニフォームを着て期待通りのパフォーマンスを発揮できていないとして、批判がつきまとっている。

アル・アジュマ氏のコメントは、金曜日の夜に行われたサウジ・プロ・リーグの一戦で、アル・ナスルがアル・アハリに1-3で敗れた後に飛び出したものだ。

アル・ナスルは序盤に1点を先行しながら、アル・アハリに逆転を許し、痛恨の敗戦を喫した。

アル・ナスルは理想的な形で試合に入り、14分にキャプテンのポルトガル代表FWクリスティアーノ・ロナウドが先制点を挙げた。しかし、その4分後にはロナウドがPKを失敗し、リードを広げるチャンスを逃す。すると45+1分、ウェンデウソン・ガレーノがアル・アハリに同点ゴールをもたらした。勢いに乗ったアル・アハリは後半、71分にアイヴァン・トニーがPKを決め、75分にはロジェール・イバニェスが追加点を奪った。

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トゥルキ・アル・アジュマ氏はテレビ局「サマニヤ」に出演した際、試合でのプレーを引き合いに出してサム・コスタのパフォーマンスを皮肉った。「私がこのトーブ(ジャラビーヤ)を着たままでも、ピッチで彼らと同じ仕事ができる選手がいる。ボールが来たら返すだけで、それ以外は何もしない。アル・ナスルのコスタがそうだ。私をボールと一緒にピッチに立たせてくれれば、彼と同じようにパスを出して受けるところを見せてやる」

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アル・アジュマ氏の発言は、アル・ナスルのサポーターや番組の視聴者の間で大きな反響を呼んだ。とりわけ、一部の外国人補強選手の働きぶりに疑問の声が高まっている時期と重なったためだ。この敗戦により、アル・ナスルは勝ち点28の3位にとどまり、首位アル・ヒラルとの差は2ポイントとなった。一方、アル・アハリは勝ち点24で4位に浮上している。

アル・アハリがアル・ナスルに2015年の悪夢を再び

アル・アハリに喫した敗戦は、サウジ・プロ・リーグの優勝争いにおける単なるつまずきではなかった。アル・ナスルが11年以上前に味わった転落のシナリオが繰り返され、両チームの対戦史の中でも最も過酷な一夜の記憶がよみがえることになった。

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1点を先行し、エースのクリスティアーノ・ロナウドがPKを失敗。その後、試合は完全にひっくり返り、アル・ナスルはアル・アハリに3ゴールを奪われて新たな黒星を喫した。

アル・アハリは金曜日、ジッダで行われた第9節の延期分となるこのクラシコを3-1で制し、首位チームから貴重な勝利を挙げた。リードを許した状況からでも試合をひっくり返せる力を改めて証明した形だ。

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この金曜日の敗戦には特別な歴史的意味がある。プロリーグにおいて、アル・ナスルがアル・アハリ相手に先制しながら敗れたのは、今回がわずか2度目となった。

1度目は2015年3月22日、2014-15シーズンの第20節で両チームが対戦したときのことで、今なお両クラブのサポーターの記憶に残る一戦となっている。

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この試合では、アル・ナスルがモハンマド・アル・サフラウィの2ゴールでリードを奪い、大きな勝利を手にするかに見えた。しかし、アル・アハリは諦めることなく劇的な逆転に成功し、4-3で勝利を収めた。