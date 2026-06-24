トーヒルはガーナ戦でイングランド代表のスター選手に怒鳴りつけた。

イングランド代表のトーマス・トゥヘル監督は、火曜日の2026年W杯グループリーグ・ガーナ戦（0-0引き分け）で、選手ジェド・スピンスに厳しい批判を浴びせていた。

先週のクロアチア戦（4－2勝利）の好スタートから一転、グループリーグ2戦目のガーナ戦では苦戦した。

この試合でスピンスは左SBとして先発。トゥヘルはジョン・ストーンズに代えてマーク・ジョイヒも起用した。

試合前にも練習中にトゥヘルがスピンスを怒鳴る動画が拡散。パス練習でためらった選手に「目を覚ませ」と怒鳴っていた。

この場面は試合でも再現された。後半、オーバーラップを怠ったスピンスにトゥヘルは何度も名前を叫び、怒りを露わにした。

スピンスが肩をすくめると、トゥヘルは「パスして走り込め」と怒鳴り、その場を離れたという。

65分にはスピンスを下げ、ニコ・オライリーを投入した。

イングランドは57分まで枠内シュート0本に終わり、トーナメント進出確定の機会を逃した。

それでもトゥヘル監督は、日曜のパナマ戦を前に冷静さを呼びかけた。

ファンへのメッセージを問われると、「心配しないでください。我々は常に試合に勝つよう努めます。今日もそうしました」と語った。

「熱意もエネルギーもチームスピリットも明確だった。全員が全力を尽くした」と続けた。

「我々は非常に厳しいグループで戦っている。初戦も第2戦も難しかった。他のグループにはこのレベルはない。それが現実だ」と続けた。

「パナマ戦も簡単ではない。彼らは無名だがガーナ戦では良いプレーをした。厳しい組だと分かっていた」と続けた。

「このグループはあらゆる面で我々を試している。ノックアウトステージに進んだ時に、それが役立つだろう」と結んだ。