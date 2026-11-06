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パリ・サンジェルマンは、右サイドバックのアクラフ・ハキミを次の代表ウィークまで休ませると発表した。ハキミは週末のトロワ戦を欠場する。ルイス・エンリケ監督は、過密な国内日程に向けてチームのコンディションを保つため、引き続き主力選手を入れ替えて起用している。

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ハキミに休養期間、試合出場から離れる

選手を頻繁に入れ替えることで知られるエンリケ監督が、先発メンバーを巡って再び明確な決断を下した。スペイン人指揮官は、主力右サイドバックのハキミに十分な休養を与えることを選んだ。

モロッコ代表のハキミは、次の代表ウィークが始まるまでクラブでの活動を離れる。このため、土曜日に行われるPSGのリーグ・アン、トロワ戦を欠場することが正式に決まった。

ハキミは今季、リーグ戦8試合に出場して3ゴールを挙げ、チームの重要な戦力となっている。一方、エンリケ監督は長期的な疲労を防ぐため、出場負荷の管理を強く望んでいる。

クラブが欠場について公式声明を発表

モロッコ代表DFを試合から外す決定は、監督だけで下したものではない。主力選手を守るため、クラブのスポーツ部門全体が合意したうえでの判断だった。

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PSGは状況を明らかにし、ハキミが突然試合のメンバーから外れたことを巡る不要な憶測を防ぐため、公式発表を行った。

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クラブの声明には、「監督およびスポーツ部門との合意により、アクラフ・ハキミは代表ウィークが始まるまで休養期間を取る」と記されている。

エンリケ監督、戦術面から代役候補を検討

ハキミが週末の一戦に出場できないため、エンリケ監督は守備の右サイドで一時的な解決策を見つけなければならない。この役割を任せられる興味深い選択肢がいくつかある。

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トロワ戦では、ワレン・ザイール＝エメリが右サイドバックを務める可能性がある。複数のポジションをこなすこのMFは今季すでにリーグ戦9試合に出場しており、守備の役割にも適応できる戦術理解力を備えている。

あるいは、エンリケ監督がクラブのアカデミーに目を向ける可能性もある。今季ここまでリーグ・アンで1試合に出場している、評価の高い17歳のダビド・ボリーも先発候補だ。

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今後の試合日程と代表への合流時期

PSGは土曜日、主力右サイドバックを欠く中でトロワを相手に勝ち点3を狙う。国内大会での好調を維持し、勢いをさらに強めたいところだ。

週末の試合後、国内リーグは代表ウィークのため中断する。ハキミは選出されれば、今後の試合に向けてモロッコ代表に合流する見込みだ。