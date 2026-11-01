ベシクタシュは日曜日、2-0のリードを守り切れなかった。「黒い鷲」はレアンドロ・トロサールとドゥシャン・ヴラホヴィッチのゴールで長く勝利に近づいていたが、カスムパシャが粘りを見せ、終了数分前に同点に追いついた。試合は2-2で終了。ベシクタシュは勝ち点19で4位にとどまり、5位カスムパシャとの勝ち点差は2となっている。

ベシクタシュは、元フェイエノールト主将のオルクン・コクチュを負傷で欠いた。一方、ヴァーツラフ・チェルニーは先発出場。ヴィンチェンツォ・イタリアーノ監督率いるチームは、30分を過ぎたところで先制した。

ゴールの起点となったのはリドヴァン・ユルマズ。トルコ人選手は巧みなトラップでペナルティーエリア付近にスペースを作ると、トロサールに絶妙なスルーパスを通した。トロサールは至近距離からニアサイドに決めた。

その後、ベシクタシュはハリス・ハイラディノビッチのチャンスをしのぎ、後半開始直後にリードを2点に広げた。カスムパシャのお粗末な守備を突いて、ミカエル・ムリージョがペナルティーエリア内でボールを拾い、ヴラホヴィッチにパス。ヴラホヴィッチがシュートを決めた。

しかし、後半の残り時間にアウェーのベシクタシュは追いつかれる。まず60分を過ぎたところで、クラウジオ・ヴィンクに1点を返された。ブラジル人選手はハイラディノビッチのクロスにファーサイドで頭を合わせ、ボールはニューベルに当たってゴールに入った。

そして終了3分前、同点ゴールが生まれた。ケレム・デミルバイの鋭いクロスに途中出場のマーカス・ラファティが相手選手の前に入り込んで合わせ、力強いヘディングで決めた。スコアは2-2となった。