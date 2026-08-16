ジョエル・ピローエ（27）は、ウェストハム・ユナイテッドでキャリアを続けることになりそうだ。これを報じたのは『Voetbal International』。同誌によれば、降格クラブであるウェストハムは、ピローエの現所属クラブ、リーズ・ユナイテッドと「かなり進展した交渉」を行っているという。これはトロイ・パロットにも影響を及ぼす。

形としては、買い取りオプション付きのレンタルになる見込みだ。現在、当事者間で詰めているのは最後の詳細部分のみだという。契約に盛り込まれた買い取りオプションは、ウェストハムが再びプレミアリーグに昇格した場合、自動的に行使される。

ピローエは以前からウェストハムの関心を集めていた。ロンドンのクラブはピローエに対して1500万ポンドを提示していた。しかし、リーズはより高い金額、すなわち2000万ポンドを求めていた。

ただ、それ以前にリーズが設定していた要求額は1600万ポンドだった。そのため、突如として2000万ポンドを要求するようになったリーズの判断は、ウェストハム、ピローエ、そしてその周辺関係者の憤りを招いていた。

だが、ここに来て解決策となるスキームが見つかったようだ。レンタル移籍とし、ウェストハムが昇格した場合にはピローエを完全移籍で買い取らなければならない形になる。

ピローエは2023年夏からリーズでプレーしており、クラブは当時、スウォンジー・シティから1400万ユーロで彼を獲得した。プレミアリーグのクラブで、公式戦118試合に出場して34ゴールを記録している。ただ、2027年半ばまで契約を残すこのFWは、昨季は出場機会が徐々に減っていた。

ピローエはウェイヘンで生まれ、オランダ国籍に加えてスリナム国籍も持つ。その国の代表として、彼は今年3月にこれまでのところ唯一の国際Aマッチに出場した。

VIはまた、ウェストハムがピローエを選んだことで、パロットが同クラブへ移籍する可能性は当面なくなったとも伝えている。『Algemeen Dagblad』は数週間前、ウェストハムがAZ所属選手に設定された約3000万ユーロの要求額を満たす意向だと報じていたが、ロンドンのクラブは今回、ピローエを選んだことになる。