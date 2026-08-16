トロイ・パロットがAZを離れ、レアル・ベティスへ移籍する可能性が高まっている。 Soccernewsの移籍記者ムニール・ブアリン氏によると、クラブ間の交渉は最終段階に入っているという。

ウェストハム・ユナイテッドは最近、パロット獲得に向けて具体的な動きを見せていたが、AZに断られた。 Voetbal Internationalは、北ホラントのクラブがイングランド勢からの高額オファーに「ノー」を突きつけたと報道。そのウェストハムは現在、ジョエル・ピローエ（リーズ・ユナイテッド）へとターゲットを切り替えている。

これはベティスにとって非常に朗報だ。競合を出し抜き、アイルランド代表FWをできるだけ早くファンにお披露目したい考えだ。AZが具体的にどの程度の移籍金を想定しているのかは不明となっている。

ただ、1750万ユーロを超える金額が必要になるのは確実とみられる。ウェストハムは、AFASスタディオンで2029年半ばまで契約を残すパロットに対し、その額を用意していた。

24歳の点取り屋は、移籍希望のため今季はベンチスタートが続いており、レールイ・エフテルト監督がメックス・メールディンクを新たな第一FWに指名したことにも十分な理解を示していた。

パロットは2024年夏、トッテナム・ホットスパーから約400万ユーロで加入。2023-24シーズンにはレンタル先のエクセルシオールで大きな印象を残していた。

ベンフィカへ移籍したヴァンゲリス・パヴリディスの後釜として、パロットにはアルクマールで大きな期待がかかっていたが、97試合で51ゴール17アシストと、十分に結果を残している。

12月には国際舞台でもその名を上げた。ポルトガル戦で2得点、ハンガリー戦で3得点を挙げ、アイルランドのワールドカップの夢を自らの力でつなぎ留めた。ただ、最終的に本大会出場にはあと一歩届かなかった。