トロイ・パロットの夢のような夜。アイルランド人FWが怒りのレアル・マドリーを抑え、レアル・ベティスを勝利に導く

レアル・マドリーは今季のラ・リーガで、もはや無敗ではない。ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームはセビージャでレアル・ベティスに1-0で敗れ、AZから加入した途中出場のトロイ・パロットにスペインでの初ゴールを許した。パロットは終了10分前にこの試合唯一の得点を記録。カイリアン・エムバペは終盤にPKを失敗した。レアル・ベティス、レアル・マドリーともに4試合を終えて勝ち点9としている。

ベティスでは1トップにクチョ・エルナンデスが起用され、パロットはベンチスタートとなった。一方で、アントニーやイスコらは先発出場。レアル・マドリーでは右サイドバックでデンゼル・ダンフリースがトレント・アレクサンダー＝アーノルドより優先された。

アントニーは早々に存在感を示し、強烈なシュートを放ったが、ティボー・クルトワがしっかり対応してキャッチした。立ち上がりに最もゴールへ迫ったのはマドリーで、ビニシウス・ジュニオールのダイレクトシュートはポストに嫌われた。

レアル・マドリーは攻撃面で非常に精彩を欠き、多くのチャンスを作れなかった。立ち上がり以降、0-1に最も近づいたのがよりによってディーン・ハイセンだったことは象徴的だった。アムステルダム出身のDFはヘディングでクロスバーを叩いた。

パロットは69分に途中出場すると、12分もたたないうちにアンダルシアのクラブでの初ゴールを決めた。クルトワはまずネルソン・デオッサのヘディングを見事に防いだが、こぼれ球に詰めたアイルランド人FWのシュートにはなすすべがなかった。1-0。

だが、それでも勝利は決まらないかに見えた。1-0の直後にモウリーニョ監督が投入したカルロス・エスピが、ビニシウス・ジュニオールのアシストを受け、左足でアクロバティックにゴール左上へ突き刺す鮮やかなフィニッシュを見せた。しかし、わずかにオフサイドだったとして得点は取り消された。

後半アディショナルタイムには、それでもレアルに流れが来たかに思われた。ビニシウスはDFナタンが伸ばした足にやや倒れにいった形でつまずき、与えられたPKはエムバペがGKバジェスに止められた。選手たちの早い侵入によりPKはやり直しになるようにも見えたが、マドリーの選手たちとモウリーニョ監督の理解を超える形で、再度のPKは与えられなかった。



