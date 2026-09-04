トロイ・パロットにとって夢のような夜。アイルランド人FWが怒るレアル・マドリーを退け、レアル・ベティスを勝利に導く

レアル・マドリーは今季のラ・リーガで、もはや無敗ではない。ジョゼ・モウリーニョ監督率いるチームはセビージャでレアル・ベティスに1-0で敗れ、トロイ・パロットにスペインでの初ゴールを許した。AZから加入した途中出場のパロットが、終了10分前に決勝点を挙げた。カイリアン・エムバペは終盤にPKを失敗。レアル・ベティス、レアル・マドリーともに4試合を終えて勝ち点9となっている。

ベティスではクチョ・エルナンデスが1トップでパロットより優先して起用された。一方で、アントニーやイスコらは先発出場。レアル・マドリーでは右サイドバックでデンゼル・ダンフリースがトレント・アレクサンダー＝アーノルドより優先された。

アントニーは早々に存在感を示し、放った強烈なシュートはティボー・クルトワに阻まれたが、GKはしっかり対応してキャッチした。立ち上がりで得点に最も近づいたのはマドリーで、ビニシウス・ジュニオールのダイレクトシュートはポストを直撃した。

レアル・マドリーは攻撃面で著しく精彩を欠き、ほとんどチャンスを作れなかった。立ち上がり以降、0-1に最も近づいたのがよりによってディーン・ハイセンだったことは象徴的だった。アムステルダム出身のDFはヘディングでクロスバーを叩いた。

パロットは69分に投入されると、12分も経たないうちにアンダルシア勢での初ゴールを記録した。クルトワはまずネルソン・デオッサのヘディングを見事に防いだが、こぼれ球に詰めたアイルランド人FWのリバウンドには為す術がなかった。1-0となった。

ただ、それでも勝利は決まったようには見えなかった。1-0の直後にモウリーニョ監督が送り出したカルロス・エスピは、ビニシウス・ジュニオールの折り返しを左足でアクロバティックに押し込み、鮮やかにゴール右上隅へ決めた。しかし、わずかにオフサイドだったとして得点は取り消された。

アディショナルタイムには、それでもレアルに流れが来たかに思われた。ビニシウスはDFナタンの差し出した足にやや大げさに倒れ込み、与えられたPKはエムバペがGKバジェスに止められた。このPKは選手の早すぎる侵入によってやり直しになるようにも見えたが、マドリーの選手たちとモウリーニョ監督の困惑をよそに、再度のPKは与えられなかった。



