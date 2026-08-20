トロイ・パロットがAZに正式に別れを告げ、ラ・リーガへ見事な移籍を果たす

トロイ・パロットのレアル・ベティス移籍が正式に完了した。アイルランド代表FWはAZを離れ、スペインのクラブへ移籍することを、AZが発表した。

パロットはAZで過ごした時間に感謝しており、別れに際して選手たちとスタッフに向けて言葉を送った。「この2年間は、これまでの人生で最高の時間でした。ここに来た時、僕はしばらくサッカーに前向きになれずにいました」

アルクマールでの期間は、このFWに多くをもたらしたという。「AZの皆さんが、僕のキャリアを再び軌道に乗せ、今こうしてスペインへのステップを踏み出せるよう助けてくれました」と彼は語った。「一緒に過ごした日々に、どれだけ感謝してもしきれません。ともに作った思い出は、これからもずっと胸に刻まれています」

また、テクニカルディレクターのニールス・ファン・ダイネンも、パロットのアルクマールでの時間を良い思いとともに振り返っている。アイルランド人FWの成長は、他の選手たちにとっても素晴らしい手本になると見ている。「トロイがオランダでプレーしたここ数年の成長を間近で追うことができたのは、本当に素晴らしいことでした」

ファン・ダイネンによれば、スペインへの移籍は、選手たちがアルクマールからどのようなステップを踏めるかを示しているという。「彼は本当に素晴らしい仕事をしてくれました。そして今後は、彼の後に成長していく多くの若者たち、そしていつかAZからチャンピオンズリーグや欧州5大リーグへのステップアップを目指す選手たちにとって、素晴らしい手本となるでしょう」

さらにファン・ダイネンは、AZがスポーツ面だけで重要な存在と別れるわけではないことも強調した。「私たちは彼を、選手としてだけでなく、とりわけ人として恋しく思うことになるでしょう。このステップは、彼に心からふさわしいものです」

このアタッカーは2024年夏、2023-24シーズンにレンタルでエクセルシオールに所属して大きな印象を残した後、トッテナム・ホットスパーから約400万ユーロで加入していた。