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ライブ
FBL-EUR-C1-GALATASARAY-TRAININGAFP
Andreas Koenigl

翻訳者：

「トレーニングセンターでは、彼の走りが十分に速くないと言う者もいる」：元代表選手がイルカイ・ギュンドアンについて際どい主張を展開

チャンピオンズ リーグ
スポルティングCP 対 ガラタサライ
ガラタサライ
スーパーリグ
リロイ・サネ
イルカイ・ギュンドアン

イルカイ・ギュンドアンは現在、苦境に陥っている。ガラタサライがチャンピオンズリーグ開幕戦でポルトガルで敗れたあと、激しい批判が浴びせられている。

ガラタサライはチャンピオンズリーグ初戦でリスボンでのリードを守れず、最終的にスポルティング相手に1-3の敗戦を喫した。しかし何よりも、元代表選手イルカイ・ギュンドアンの途中出場が驚きと批判を呼んだ。

35歳のMFは85分にユヌス・アクギュンに代わって出場し、オカン・ブルク監督のチームが少しでも被害を最小限に抑える助けとなるはずだった。だが、そのプランは裏目に出た。

「この問題点は2カ月半前から分かっているのに、それでイルカイを投入するんだ。ピッチ上ではまったく存在感がない。トレーニングセンターでは、彼は走るスピードが十分ではないと言う者もいる」と、トルコの元代表選手ニハト・カフヴェジは評した。

また、今季2試合目の出場後にはSNS上でもギュンドアンに批判が殺到。チムボムのファンの少なくない人数が、このベテランにクラブを去るよう求め、「出て行くべきだ！」と書き込んだ。

一方で、元代表のチームメートであるレロイ・サネは先発出場を果たした。直近では、チーム内での自身の立場について不満を漏らしたとされていた。しかし、サネも目立った違いを生み出せず、58分にラファエル・レオンとの交代でピッチを後にした。

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