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元リヴァプールDFのグレン・ジョンソンは、スペインで苦戦が続くレアル・マドリーのサイドバック、トレント・アレクサンダー＝アーノルドをアンフィールドに呼び戻すべきではないと、古巣に警告した。元イングランド代表のジョンソンは、サンティアゴ・ベルナベウで難しい時期を過ごす28歳の再獲得を、リヴァプールは思いとどまるべきだと考えている。

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元DF、アンフィールド復帰に反対

ジョンソンは、かつての下部組織出身選手が2025年に退団してから調子を落とす姿を見て、リヴァプールのサポーターはマージーサイドへの復帰を「望まないだろう」と考えている。少年時代から所属したクラブで20年間を過ごし、新たな挑戦を求めてフリーで移籍した右サイドバックは、今季のラ・リーガでわずか6試合の出場にとどまる。ジョゼ・モウリーニョ監督の下では、公式戦での先発は4試合だけだ。

モウリーニョ監督の序列で出場機会を失うイングランド人DF

プレミアリーグで数々のタイトルを獲得した時期には主力だったが、2024-25シーズン終了時に契約満了で退団する決断には、マージーサイドでも賛否が分かれた。スペインの首都に移って以降、イングランド代表DFはモウリーニョ監督の構想でフェデリコ・バルベルデとデンゼル・ダンフリースに次ぐ右サイドバックの3番手に後退している。

元リヴァプールのサイドバックであるジョンソンは、Betfredのインタビューで、古巣が再獲得を避けるべき理由を説明した。「私は復帰を見たいとは思わない。トレントはリヴァプールを離れてから、以前と同じではないからだ。リヴァプールでは間違いなく素晴らしかったし、そのままにしておくのが最善なこともある。彼は以前と同じ選手ではないと思う。もしそうなら、レアル・マドリーでプレーしているはずで、こうした話をすることもないだろう」

クラシコでの途中出場が示す限定的な立場

マドリードで出場機会が限られていることは、最近の宿敵バルセロナに勝利したクラシコでも浮き彫りになった。2-1の勝利を締めくくるため、後半アディショナルタイムにベンチから投入されただけだった。

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ジョンソンは、マージーサイドでの2度目の在籍で全盛期の調子を取り戻せなければ、アンフィールドのサポーターからの評価を損なう恐れがあるとして、こう続けた。「彼は以前と同じではないと思う。リヴァプールに戻り、周囲が昔のトレントを期待しても、そうでなければ、これまで築いた功績を自ら損ない始めるかもしれない。私はそれを見たくないし、ファンもそうだと確信している」

1月の移籍市場を前にキャリアの岐路

モウリーニョ監督の構想ではバルベルデとダンフリースがともに明確に上位におり、アレクサンダー＝アーノルドは冬の移籍市場が開くまでにマドリードでのキャリアを立て直そうとする中、今後数カ月の重要な局面を迎える。今後数週間も終盤からの途中出場に限られれば、1月のベルナベウ退団をめぐる憶測はさらに強まるだろう。しかし、アンフィールドへの感傷的な復帰が全員の支持を得るとは考えにくい。