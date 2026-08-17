新戦力のジョフレ・トレンツが、さっそくアヤックスで好印象を示している。FCバルセロナから加入した左サイドバックは、火曜日の夜に行われるヨング・アヤックス対FCエメンのホームゲーム（ケイケン・カンピオン・ディヴィジ）を観戦している。

トレンツは、バルセロナから彼を引き抜いたテクニカルディレクターのジョルディ・クライフの近くにいる。この若いサイドバックは月曜日、ヨハン・クライフ・アレナで4年契約にサインした。

前半はディエゴ・プーニョが存在感を示した。イタリア人アタッカーが2ゴールを記録。エムレ・ユニュヴァルもヨング・アヤックスのために得点し、FCエメン相手に3-2とリードして前半を終えている。

クライフは以前からトレンツを狙っており、同選手はバルセロナと2028年半ばまで契約を残していた。当初、テクニカルディレクターはレンタルでの獲得を目指しているように見えたが、最終的にはこのレフティーを完全移籍で確保することに成功した。

トレンツはアヤックスで、カイオ・エンリケ、オーウェン・ワインダルとポジション争いを繰り広げることになる。後者は今季、堅実な印象を残しており、なおかつ高額な給与のため、移籍は必ずしも有力ではないものの、退団する可能性もある。

アヤックスはこの夏、すでにエンリケとフアド・ザホウアニという2人の左サイドバックを補強している。ただ、モロッコ人選手はまずヨング・アヤックス向けの補強として加入しており、8月7日にFCドルトレヒト戦でデビューした。