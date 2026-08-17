新戦力のジョフレ・トレンツが、さっそくアヤックスで好印象を示している。FCバルセロナから加入した左サイドバックは、火曜夜に行われたヨング・アヤックス対FCエメンのホームゲームにケウケン・カンピューン・ディビジで姿を見せた。

トレンツは、バルセロナから獲得にこぎつけたテクニカルディレクターのジョルディ・クライフの近くにいた。この若いサイドバックは月曜日、ヨハン・クライフ・アレナで4年契約にサインしている。

前半にはディエゴ・プーニョが存在感を示した。このイタリア人FWは2得点を記録。ヨング・アヤックスではエムレ・ユニュヴァルも得点したが、チームは最終的にFCエメンに4-6で敗れた。

クライフは以前から、バルセロナと2028年半ばまで契約を結んでいたトレンツを狙っていた。当初はレンタルでの獲得を目指しているように見えたが、最終的にはこのレフティーを完全移籍で引き入れることに成功した。

トレンツはアヤックスで、カイオ・エンリケ、オーウェン・ワインダルとポジションを争うことになる。後者は今季、安定した印象を残しているものの、高額な給与のため移籍が必ずしも現実的とは言えず、それでも退団する可能性はある。

アヤックスはこの夏、すでにエンリケとフアド・ザホウアニという2人の左サイドバックを獲得していた。ただ、モロッコ人のザホウアニはまずヨング・アヤックス向けの補強として迎えられており、8月7日にFCドルトレヒト戦でデビューしている。