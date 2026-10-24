scヘーレンフェーンは土曜夜、ADOデン・ハーグとのアウェー戦で苦しみながらも勝ち点3を手にした。ロビン・フェルトマン監督率いるチームは、ヤコブ・トレンスコウが2得点を挙げた激しい試合を3-2で制した。ヘーレンフェーンは順調に勝利へ向かっているかに見えたが、途中出場のナイジェル・トーマスに2ゴールを許し、最後まで必死の対応を迫られた。

厳しい天候の中、ヘーレンフェーンはデン・ハーグでの試合に好スタートを切った。序盤はより多くのチャンスをつくり、マクサンス・リベラのシュートは不運にも味方のリンゴ・メールフェルトにブロックされた。ADOも攻め込んだが、GKベルント・クラーフェルブールがユホ・キロのシュートを好セーブで防ぎ、早い時間帯の失点を免れた。

24分、ヘーレンフェーンが先制した。ノラン・クルテンスが中盤を突破してリベラにつなぐと、リベラは左サイドから鋭いクロスを供給。トレンスコウがマークについていたグレゴワール・ワエムより一歩早く反応し、至近距離から押し込んで0-1とした。

その後もヘーレンフェーンには、前半のうちにリードを広げる好機が十分にあった。メールフェルトの見事なパスでクルテンスがGKキリアン・ニキエマと1対1になったが、19歳のベルギー人選手が放った弱いシュートは枠を外れた。ディラン・フェンテにも決定機が訪れたものの、ヨナス・イェンセン＝アベウの重要なブロックに阻まれ、ヘーレンフェーンの2点目はならなかった。

後半6分、ヘーレンフェーンが再び得点を奪った。オリバー・ブラウデからパスを受けたメールフェルトが、十分なスペースを得て強烈なシュートをゴール上部に突き刺し、0-2とした。レビ・スマンスの欠場により再び先発の座を得た攻撃的MFにとって、うれしい一撃となった。

しかし、アウェーのヘーレンフェーンが余裕のあるリードを喜べた時間は短かった。ADOのロビン・ペーター監督がナイジェル・トーマスを投入すると、このFWはわずか1分足らずで存在感を示す。クラーフェルブールがダリル・ファン・ミーヘムのシュートを抑えきれず、こぼれ球をトーマスがアクロバティックなハーフボレーで蹴り込み、1-2とした。

1点差に迫るゴールで、試合の様相は一変した。ADOはヘーレンフェーンを深く押し込み、ミラン・ホッケ、ジェイレン・ホーキンス、エバン・ロティエらが同点のチャンスを迎えた。ヘーレンフェーンが厳しい時間帯を過ごす中、66分にトレンスコウが再び得点。リベラの低いクロスを力強く蹴り込み、1-3とした。

これで勝負は決まったかに見えたが、ADOは諦めなかった。72分、ロティエの低いクロスがクラーフェルブールの脇を抜けると、ファーサイドのトーマスが難なく押し込み、この日2点目を挙げて2-3とした。ヘーレンフェーンは終盤、同点に追いつかれる不安を抱えながらも持ちこたえ、最終的にデン・ハーグから勝ち点3を持ち帰った。