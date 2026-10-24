SCヘーレンフェーンは土曜夜、敵地でのADOデン・ハーグ戦で苦しみながらも勝ち点3を手にした。ロビン・フェルトマン監督率いるチームは、ヤコブ・トレンスコウが2得点を挙げて主役となった激しい一戦を3-2で制した。1-3とリードした時点では盤石の勝利に向かうかに見えたが、途中出場のナイジェル・トーマスに2得点を許し、最後まで必死の対応を迫られた。

厳しい天候の中、ヘーレンフェーンはデン・ハーグでの試合を力強くスタートした。序盤はヘーレンフェーンの方が危険な場面をつくり、マクサンス・リベラのシュートは味方のリンゴ・メールフェルトに当たって不運にもブロックされた。ADOも攻撃を仕掛けたが、GKベルント・クラーフェルブールがユホ・キロのシュートを見事に防ぎ、早い時間帯の失点を免れた。

24分、ヘーレンフェーンが順当に先制する。ノラン・クルテンスが中盤を突破してリベラにつなぐと、リベラは左サイドから鋭いクロスを供給。トレンスコウがマークについたグレゴワール・ワエムより一歩早く反応し、至近距離から押し込んで0-1とした。

その後もヘーレンフェーンには、前半のうちにリードを広げる十分なチャンスがあった。メールフェルトの見事なパスからクルテンスがGKキリアン・ニキエマと1対1になったが、19歳のベルギー人選手のシュートは弱く、枠を外れた。ディラン・フェンテにも決定機が訪れたものの、ヨナス・イェンセン＝アベウが重要なブロックでヘーレンフェーンの2点目を防いだ。

後半開始から6分、ヘーレンフェーンが再び得点する。オリバー・ブラウデのパスを受けたメールフェルトは、十分なスペースを得て強烈なシュートを放ち、ボールをゴール上部に突き刺した。0-2。レヴィ・スマンスの欠場により再び先発の座を得た攻撃的MFにとって、うれしい得点となった。

だが、アウェーチームが余裕のあるリードを喜べた時間はわずかだった。ADOのロビン・ペーター監督がナイジェル・トーマスを投入すると、このFWは出場からわずか1分足らずで存在感を示す。クラーフェルブールがダリル・ファン・ミーヘムのシュートを抑えきれず、こぼれ球をトーマスがアクロバティックなハーフオーバーヘッドで押し込んだ。1-2。

1点差に詰め寄るゴールによって、試合の様相は一変した。ADOはヘーレンフェーンを深く押し込み、ミラン・ホッケ、ジェイレン・ホーキンス、エヴァン・ロティエらに同点のチャンスが訪れる。ヘーレンフェーンがとりわけ苦しんでいたその時、66分にトレンスコウが再び得点。リベラの低いクロスを力強く決め、1-3とした。

これで勝負は決まったかに見えたが、ADOは諦めなかった。72分、ロティエの低いクロスがクラーフェルブールの脇を抜けると、ファーポストにいたトーマスが難なく押し込み、この日2点目を記録。2-3とした。ヘーレンフェーンは終盤、同点に追いつかれる不安を抱えながらも持ちこたえ、デン・ハーグから勝ち点3を持ち帰った。