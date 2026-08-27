トレピが今日、病院を退院：カリアリの声明

ヤエル・トレピが、きょう午後にサッサリ大学病院機構を退院した。若きカリアリの選手は、サンティッシマ・アンヌンツィアータ病院の緊急集中治療室への入院を必要とした深刻な事態を受けて始まった治療を経て、良好な臨床状態で病院を後にした。

最も危険な局面を乗り越え、呼吸状態が徐々に改善した後、トレピは集中治療室からサン・ピエトロ通りの大学クリニックにある臨床・介入呼吸器科へ移され、きょうの退院まで治療と回復を続けていた。

「患者は本日、全体として良好な臨床状態で退院します。経過の中で、段階的かつ著しい回復が確認されました」と、サッサリ大学病院機構の臨床・介入呼吸器科ディレクター、ピエトロ・ピリーナ教授は述べた。「入院中に行われた検査では改善傾向が示され、安心して退院を計画することができました」

「ヤエルの退院は、私たちにとってとりわけうれしいニュースです」と、サッサリ大学病院機構のゼネラルディレクター、セラフィナンジェロ・ポンティは語った。「そしてこれは、多くの専門職がともに取り組んだプロセスの締めくくりの瞬間でもあります。現場での救護から集中治療室での対応、さらに呼吸器科、そして診断、治療、患者の回復に貢献したすべての部門に至るまで、この出来事は、専門性、迅速性、そして完全な連携をもって対応できた医療ネットワークの価値を示しています」

「ここ数日、奇跡だと語る人もいました」とポンティは続けた。「ですが、私たちは機能したシステムの仕事として語りたい。この結果の裏には、人、専門性、そして素晴らしいチームワークがあります。これは、私たちの公的医療サービスの価値を改めて示す機会でもあります。そこでは毎日、しばしば脚光を浴びない場所で複雑な状況に向き合っています。ヤエルには、日常生活への完全な復帰、そしてもちろん競技生活への復帰を願っています」

選手は笑顔で病棟スタッフ、ゼネラルディレクター、そして医療ディレクターにあいさつした。きょうの退院により、危機的な状態で始まり、その後、良好な臨床経過によって入院段階を乗り越えるに至ったトレピのサッサリ大学病院機構での入院生活は、こうして終了した。