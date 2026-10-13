トレソルディ「ダービーのような試合。すごかった！ クロップとマンチーニと話した」

クラブ・ブルッヘのFW、ニコロ・トレソルディが、インテルに4-3で勝利したチャンピオンズリーグの試合後、Sky Sportの取材に応じた。この試合でハットトリックを決め、勝利の立役者となったトレソルディは、こう語った。「今はピッチにいた時より緊張しているくらいだ。信じられない、言葉にできない夜だった。こんな夜を何度も夢見てきた。本当に素晴らしい」





ミランのファンとして、どんな喜びがある？

「試合前にはミランのファンからたくさんメッセージをもらった。でも、何よりクラブ・ブルッヘとベルギーサッカー全体のためにうれしい。僕にとっては少しダービーのような試合だった。本当にすごいことだ」





イタリア代表については？

「それはまた別の大きな話だ。いろいろと言われているし、事実ではないことも言われている。自分が何を言ったかは分かっている。ドイツ代表で歩んでいる道には満足しているし、その先のことはこれからだ。僕より優れたストライカーはたくさんいる」





インテルの何を警戒していた？

「インテルがイタリア最強のチームで、世界でも屈指のチームだと分かった上で準備した。相手のミスを生かすために高い位置からプレスをかけ、ゴール前では決定機を確実に仕留めなければならないと分かっていた。プレーを楽しむこともできた。監督からは、恐れずに1対1で勝負するよう言われていた」





スピードで上回っていた？

「僕らには足が速く、よく走る若い選手がたくさんいる。リードを奪えたのには、少し運もあった。相手も多くの得点機を逃したし、試合の流れは僕らに向いた。後半は本当にいい試合ができた」





イタリア代表に『イエス』と答えるには、何が必要？

「クロップやマンチーニ、各協会と話した。自分の考えは伝えているし、大切なのは彼らに理解してもらうことだ。僕はイタリアで生まれ育った。どうなるか見てみよう。今は優勝を目指す欧州選手権がある。それが僕の目標だ。その後のことは、その時に考える」