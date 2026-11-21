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ズドン、ズドン。ニコロ・トレソルディがまたゴールを決めた。もっとも、クラブ・ブルッヘに所属するイタリアとドイツにルーツを持つFWの得点は、もはやニュースではなくなっている。

36分と61分、いずれもヴェトレセンのお膳立てを受け、2004年生まれのトレソルディがベルギーリーグ第12節、敵地メヘレン戦で2得点を挙げた。32分にはファナケンのアシストからルマレシャルが決め、先制していた。

すっかりおなじみとなったコーナーフラッグ付近でのゴールパフォーマンスを披露し、トレソルディは今季クラブ・ブルッヘでの得点数を16に伸ばした。内訳はリーグ戦10得点、チャンピオンズリーグ5得点、ベルギー・スーパーカップ1得点。さらにドイツU-21代表でも4得点を挙げている。

契約を2029年6月まで残すトレソルディは、次の冬の移籍市場に向けて、レアル・マドリーのブラジル人選手エンドリッキに代わる候補としてミランの獲得リストに入っている。

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現在はバイエルン・ミュンヘンも獲得に関心を示しているとされる。同クラブではイングランド人センターフォワードのハリー・ケインが足首を負傷し、手術を受けて少なくとも3カ月離脱する。

90分まで残り20分となったところで、クロアチア人監督のレコはトレソルディを下げ、フェルマントを投入した。シケがチームの4点目を決めた後、フェルマントがPKで5点目を記録。続いてゴラ・ディウフがゾマーを破ってホームチームの一矢を報い、試合は1-5で終了した。

クラブ・ブルッヘは水曜夜、ホームでリヴァプールと対戦する。チャンピオンズリーグでの一戦だ。