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次の冬の移籍市場に向けて新たなFWを探すミラン。獲得候補の比較では、ニコロ・トレゾルディがエンドリッキをリードしている。

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ブラジル代表選手がレアル・マドリーへの忠誠を誓う一方、イタリアとドイツにルーツを持つトレゾルディはミランへの移籍を望んでいる。その意向は代理人や家族とも共有している。

2004年生まれのトレゾルディは今季、すでに18ゴールを記録。内訳はクラブ・ブルッヘでのリーグ戦8ゴール、チャンピオンズリーグ5ゴール、ベルギー・スーパーカップ1ゴールに、ドイツU-21代表での4ゴールだ。

トレゾルディはミランを望み、ミランもトレゾルディを望んでいる。だが、双方ともクラブ・ブルッヘとの交渉を避けては通れない。2029年6月までの契約を結んでいるベルギーのクラブは、少なくとも今季終了までは残留させたい考えだ。ただし、金額次第では状況も変わる。『ガゼッタ・デッロ・スポルト』によれば、交渉の開始額は6000万ユーロ。昨夏に拒否したオファーのほぼ2倍に当たる。

この金額にも、ミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレはひるんでいない。ゴンサロ・ラモスやディエゴ・モレイラの時と同様、自ら交渉に臨む構えだ。

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ルベン・アモリム監督率いるチームをさらに強化し、チャンピオンズリーグ出場権獲得を目指す戦いにつなげるためだ。

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トレゾルディを迎える場合、若手イタリア人のフランチェスコ・カマルダをレンタルで放出し、国外に送り出すことも考えられる。

一方、『ガゼッタ・デッロ・スポルト』の記者ステファノ・アグレスティはこう記している。「トレゾルディは若く、力のあるFWだ。クラブ・ブルッヘ以上に野心的なチームでプレーする姿はまだ見ていないが、トップレベルでも活躍できる資質を備えていると感じる。要するに、どのチームも欲しがる選手だ。6000万ユーロほどの値が付くのも偶然ではない。決して安くはない。もちろん、熱心に獲得を狙うミランにとっても戦力になる。本人もミランのファンで、加入を望んでいる」

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「この件で問題なのは、ミランがつい最近、別のセンターフォワードであるゴンサロ・ラモスを7500万ユーロという高額で獲得したことだ。ポルトガル人FWがここまで、少なくとも得点面では期待を裏切っているのは事実だ。しかし、彼にトレゾルディを加えることで、ミランは獲得したばかりの選手への投資を無駄にするリスクを負わないだろうか。2人ともセンターフォワードで、ペナルティーエリア内にとどまるタイプではないものの、前線で単独でプレーするために生まれた選手だ。両者の共存が可能か、同じポジションにこれほど高額な投資を2度行うことが好結果を生むか、疑問を持つのは当然だ」

「あえて言えば、トレゾルディはミランよりユヴェントスにこそ役立つ。ユヴェントスにはコロ・ムアニやヴォルテマーデといった、純粋なセンターフォワードとは言い切れない選手がいる。不完全なチームを改善するには、本物のセンターフォワードが必要だ。それはフランス人とドイツ人の持ち味を引き出すことにもなる。ただ、必要な6000万ユーロは大金だ。一方でカルディナーレは、その額を投じる用意があるようだ」