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次の冬の移籍市場で新たなFWを探すミラン。獲得候補の争いでは、ニコロ・トレゾルディがエンドリッキをリードしている。

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ブラジル代表選手がレアル・マドリーへの忠誠を誓う一方、イタリアとドイツにルーツを持つトレゾルディはミランへの移籍を望んでいる。代理人と家族も同じ意向だ。

2004年生まれのトレゾルディは今季すでに18ゴールを記録。内訳はブルッヘでのリーグ戦8ゴール、チャンピオンズリーグ5ゴール、ベルギー・スーパーカップ1ゴール、ドイツU-21代表での4ゴールだ。

トレゾルディはミランを望み、ミランもトレゾルディを望んでいる。だが、両者はブルッヘとの交渉を避けて通れない。2029年6月までの契約を結んでいるベルギーのクラブは、少なくとも今季終了までは引き留めたい考えだ。ただし、どんな選手にも価格はある。『ガゼッタ・デロ・スポルト』によれば、交渉の起点となる額は6000万ユーロ。昨夏に拒否したオファーのほぼ倍に当たる。

この金額にも、ミランのオーナー、ジェリー・カルディナーレはひるまない。ゴンサロ・ラモスやディエゴ・モレイラのときと同様、自ら交渉に臨む用意があるという。

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ルベン・アモリム監督が率いるチームをさらに強化し、チャンピオンズリーグ出場権争いを戦うためだ。

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トレゾルディを迎えるために席を空けるのは、若きイタリア人選手フランチェスコ・カマルダとなる見込みだ。国外のクラブも選択肢に、期限付き移籍で放出する。

一方、『ガゼッタ・デロ・スポルト』の記者ステファノ・アグレスティは、こう記している。「トレゾルディは若く、力のあるアタッカーだ。ブルッヘより高い目標を掲げるチームでのプレーはまだ見ていないが、トップレベルでも活躍できる資質を備えているように思える。要するに、どのチームも欲しがる選手だ。6000万ユーロほどの値が付くのも偶然ではないし、決して安くはない。もちろんミランにとっても戦力になる。ミランは熱心に獲得を狙っており、本人もミランのファンで、加入を望んでいる」

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「この件で問題なのは、ミランがつい先日、別のセンターフォワードであるゴンサロ・ラモスを7500万ユーロという高額で獲得したことだ。ポルトガル人選手がここまで、少なくとも得点面では期待を下回っているのは確かだ。しかし、そこにトレゾルディを加えれば、ミランは獲得したばかりの選手への投資を無駄にするリスクを負わないだろうか。2人ともセンターフォワードだ。ペナルティーエリア内に居続けるタイプではないが、いずれも前線で1人でプレーするための選手だ。両者の共存や、同じポジションにこれほど高額な投資を2度行う効果について疑問を抱くのは当然だ」

「あえて言えば、トレゾルディが必要なのはミランよりユヴェントスだ。コロ・ムアニとヴォルテマーデという、センターフォワードとしては中途半端な選手がいる。不完全なチームを改善するには、本格的なセンターフォワードが必要だ。そうすれば、フランス人選手とドイツ人選手の良さも引き出せる。だが、移籍金はあの6000万ユーロ。高額だ。そしてカルディナーレは、その額を支払うつもりがあるようだ」